Procesan a Willy Toledo por un delito contra los sentimientos religiosos

Madrid. Un juzgado de Madrid ha procesado a Willy Toledo por la presunta comisión de un delito contra los sentimientos religiosos. El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de la capital de España ha acordado la transformación de las diligencias previas que abrió hace algo más de un año contra el actor en procedimiento abreviado, lo que es la antesala a la apertura del juicio oral en los procesos por delitos menores.

El magistrado ha tomado esta decisión porque considera que dos mensajes publicados por el intérprete en Facebook, el 5 de julio de 2017, podrían ser constitutivos de este delito, que el Código Penal condena en su artículo 525 con multas de ocho a doce meses.

Los mensajes que podrían costarle una condena a Toledo fueron su respuesta indignada a la apertura de otro juicio oral por delito contra los sentimientos religiosos contra tres mujeres, en este caso en Sevilla, que organizaron una procesión en la que exhibían una gran vagina.

Su reacción fue publicar en la red social Facebook «yo me cago en Dios y me sobra mierda pa cagarme en el dogma de la santísima y virginidad de la Virgen María», primero, y «me cago en la Virgen del Pilar y me cago en todo lo que se menea», después.