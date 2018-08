«Por primera vez me he sentido pequeño frente a mi personaje» El actor francés Vincent Lindon, en la presentación de una película en Cannes. :: Eric Gaillard / Reuters «Me preparé durante meses para tener cierta habilidad con los dedos», asegura el actor francés, que da vida a Rodin Vincent Lindon Actor MARÍA ESTÉVEZ LOS ÁNGELES. Miércoles, 29 agosto 2018, 23:17

Vincent Lindon (Boulogne-Billancourt, Francia, 1959) estuvo preparándose durante cinco meses para intentar que sus manos se movieran como las de un escultor competente. No quería fallar en una de las películas en las que más se ha implicado, 'Rodin', que este viernes se estrena en España. Lindon se convierte en el genial escultor a las órdenes de Jacques Doillon, quien ha preferido centrar la película en su relación con su joven asistente Camille, interpretada por la actriz Izïa Higelin, más que en sus logros como artista.

-'Rodin' es una gran apuesta personal. ¿Por qué además de protagonizarla decidió producirla?

-Jacques Doillon, con quien hace diez años tuve un proyecto que no cuajó, me llamó y me dijo que quería hacer una película sobre Rodin y que sólo yo podía interpretarlo. Es más, se atrevió a asegurar que si me negaba no haría la película. Luego me mandó unas cincuenta paginas del guión, las leí y accedí. Yo me encargué de encontrar un productor y un distribuidor y por eso aparezco como productor.

«Es maravilloso poder interpretar a alguien que está a centímetros de la locura»

-¿Cómo se preparó para poder interpretar a Rodin?

-Lo primero que pensé fue en la escultura. Me preparé durante meses para tener cierta habilidad con los dedos. Estuve aprendiendo a esculpir cuatro horas diarias durante cinco meses. Yo veo dos Rodin. Uno en público y otro en privado. El Rodin que está en su estudio y el que presenta la obra. Son dos tipos distintos. En público es modesto y no quiere llamar la atención. Quiere que le dejen a solas trabajando. Dentro de su estudio tiene otra forma de ser, más serio, más autoritario, más fuerte y en control de su carácter

-¿Rodaron muchas escenas en el estudio de Rodin?

-Sí y ese fue un aspecto muy importante de la película. Deseábamos filmar en la habitación de Rodin. Nos permitió soñar a todo el equipo. Podíamos ver los mismos árboles que él veía, sentarnos en su mesa, observar los campos de Meudon (a las afueras de París). Ha sido una experiencia fascinante. He sentido la presencia del artista en esta fascinante aventura. Como cuando recibí el premio a mejor interpretación y sentí la compañía de mis padres.

-Ofrece un retrato benévolo del artista, que nada tiene que ver con 'La pasión de Camille Claudel' de Bruno Nuytten.

-Hemos contado su vida. No hemos querido destruir a Camille, pero tampoco a Rodin. Ella trabajó durante mucho tiempo en el estudio, utilizó sus tierras, su mármol, sus estudiantes. Creo que hemos hecho justicia presentando el personaje desde una perspectiva más ambigua.

-¿Por qué tiene tanta importancia la estatua de Balzac?

-Porque fue el trabajo de toda su vida. Hay un antes y un después de Balzac en su obra. Tuvo muchos problemas con esa pieza. Se rieron de él, pero marca el comienzo de la escultura moderna. Antes de Rodin, los escritores se esculpían sentados en una silla con tinta y pluma en sus manos. En este caso, Balzac aparece desnudo con grandes testículos.

-¿Le ha cambiado el personaje?

-Por completo. Este filme me ha permitido cultivarme. Para interpretar a Rodin leí a Rilke y a Zweig, estudié a Monet, Cezanne, Mirabeau, Zola y Clemenceau, que vivió exasperado por Rodin. Todos los artistas envidiaban su libertad, su modernidad, su exigencia por el trabajo. Rodin no hacía concesiones. Para cualquier actor es maravilloso interpretar a alguien que está a unos centímetros de la locura.

-¿Cree que este 'Rodin' es una de sus mejores actuaciones?

-No lo sé, pero es la primera vez que me siento pequeño frente a la inmensidad de mi personaje. En casos anteriores he dado vida a hombres que se comportaban mejor o peor que yo, pero no había tanta diferencia. En este caso no tengo nada de Rodin, su arte y su talento pertenecen a la historia y yo soy muy consciente de mis limitaciones.

-Deja de lado los personajes de clase media para convertirse en el gran artista.

-Me quedo con esa frase como un cumplido. Vengo de una familia burguesa, casi aristocrática, y me gusta encarnar al ciudadano normal, al trabajador, aunque este no sea el caso. Me gusta interpretar a la clase media francesa por su honestidad, por su dedicación a la cocina, por sus movimientos. Es una sociedad que admiro y que quiero retratar en el cine.