¿Estás preparado para el boogie? Actual formación de la banda vitoriana. :: foto promocional The Allnigters, una de las bandas de referencia del rhythm & blues patrio, recala esta noche en el Stereo B.B. LOGROÑO. Viernes, 28 diciembre 2018, 21:11

Vitoria siempre ha tenido un sonido especial. Grupos de punk, rock, reggae, rhythm and blues... han llevado su música más allá de la muga para deleite de sus seguidores y sorpresa de los menos iniciados. Entre las bandas más sorprendentes, más allá de gustos musicales preconcebidos, se encuentra The Allnighters, que esta noche recalan en el Stereo, un local que parece diseñado para dar cobijo a los vitorianos y a su r&b sin concesiones. Todo empezó en Vitoria-Gasteiz en el verano de 1988. Partiendo de cero y a base de trabajo y tesón se convirtieron durante los años 90 en una banda de referencia en cuanto a la música negra en este país. Tras diez años de trabajo, más de 300 bolos por toda España y parte de Europa, 3 LPs, varios singles y varios recopilatorios, la banda se separó en 1998.

En 2013 volvieron a los escenarios ya que desde su disolución fueron constantes las llamadas de los antiguos fans y de los nuevos aficionados a la música que han descubierto su legado cuando ya no era posible verles en directo. Tras un par de años dando conciertos escogidos en festivales y salas de referencia en el género, deciden que necesitan un nuevo disco para darle coherencia al proyecto. Así que en 2016, bajo la producción de Jorge Explosión, paren el LP 'Everything is Changing' y que recoge todas las influencias de la banda; del boogie con armónica de los 50 al pub-rock de los 70, pasando por el soul de los 60 y el rhythm & blues más cool. Su reputación como banda de directo avasallador les ha llevado a festivales como el Motorbeach, Purple Weekend o Azkena Rock Festival... Y esta noche, a las 22.30 horas, en Logroño.