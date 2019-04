Los premios A crear reconocen la creatividad Fernando Díaz 11 galardones y 26 menciones rubrican el talento de 15 empresas de comunicación riojanas ESTÍBALIZ ESPINOSA Logroño Viernes, 12 abril 2019, 08:52

La confesión de un pecador abducido por la publicidad introdujo este jueves tarde, vía 'sketch' videográfico, la entrega de los primeros Premios A Crear. Y tras la pertinente absolución por un cura evangelizador del márketing, el eclesiástico –Fernando Ruiz– se hizo carne en el escenario para ejercer de maestro de ceremonias de la gala.

Ante su púlpito, en la sala Gonzalo de Berceo de la capital, figuraba lo más granado de la publicidad riojana, y parte de su clientela, para reconocer el talento de los profesionales del sector. Un talento creativo rubricado por 11 premios y 26 menciones a 15 empresas de la comunicación. La agencia Hola Jorge encabezó el palmarés con tres premios (en las categorías Campaña Integral, Evento relaciones públicas y RSC), seguido de TSMGO (Packaging y Diseño de Calálogos) y Lles (Identidad visual y Prensa). Un galardón merecieron, además, The Bloom Company/Tierra Media, The New Ads, Trespuntoscasual & La Cueva Estudio y Mastres Desing.

Jorge Martínez y Gabriel Santolaya jugaron a dos bandas, como organizadores del evento y premiados, así como Ángel Sánchez y Carlos Laín, cuyas firmas lograron menciones especiales. También Rioja Medios tuvo su mención por el spot para La Rioja Turismo sobre 'La Rioja de compras, romántica y en familia'.