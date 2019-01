«El premio ha sido conocer a las víctimas» Pablo García-Mancha Periodista E.E. LOGROÑO. Viernes, 4 enero 2019, 00:16

Firmar trabajos como 'Memoria riojana del terrorismo' marcan profesional y, sobre todo, personalmente porque recogen testimonios desgarradores, muchos nunca expresados públicamente. Pablo García-Mancha menciona, además, «la terrible sensación de olvido de estas personas por parte de la sociedad».

-Acercarse a las víctimas afectadas por el terrorismo de ETA y sus dramas personales no habrá sido fácil.

-Hubo reportajes que surgieron después de cinco entrevistas. He tenido que rascar mucho más que en otras ocasiones, y con rascar me refiero a ahondar, a generar una confianza mutua. Porque hablar de flamenco, toros, gastronomía... está bien, pero esto es enfrentarte a una realidad tremenda e inapelable.

-Y para ello contó con el apoyo de la Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo.

-En un primer momento me puse en contacto con su presidente, Jerónimo López, y me ayudó mucho. Busqué los casos más antiguos, pero te vas dando cuenta de que hay historias que se entremezclan y víctimas que aparecen en más de un caso. Y te encuentras con realidades como la de la viuda de un guardia civil asesinado por ETA que al mes tiene que abandonar la casa cuartel porque ella no es guardia civil, y esa señora tiene que sacar adelante a sus tres hijos sin haber recibido ninguna indemnización ni pensión. Esos casos han sucedido en varias ocasiones y es tremendo.

-Y a pesar de todo apuestan por la justicia, no por la venganza.

-La verdad es que son un ejemplo. Y aunque perdonar es una palabra que se ha instaurado de forma muy fácil, yo no creo que haya perdón salvo en algún caso muy concreto.

-¿Qué le supone este premio?

-Lo agradezco mucho, pero el premio ha sido poder conocerlos y escribir sus historias. Al final somos periodistas por eso.