«Preferimos aparecer cuando realmente tenemos algo que ofrecer»

Susana Alva y Frasco G. Ridgway, miembros de Efecto Mariposa. El grupo ofrece hoy, a las 21.30 horas en el Teatro Bretón de Haro, un concierto para presentar su nuevo disco, 'Vuela' HARO. Viernes, 28 septiembre 2018

El grupo musical Efecto Mariposa ha regresado este año con un nuevo disco, 'Vuela', y cambios en su formación, ya que de la banda original ya sólo permanecen la cantante Susana Alva y el guitarrista Frasco G. Ridgway. Hoy, a las 21.30 horas en el Teatro Bretón de Haro, Efecto Mariposa ofrece un concierto promovido por Europa FM. Las invitaciones se pueden recoger en la oficina de turismo de Haro o en taquilla, hasta completar el aforo.

-¿Por qué reaparece Efecto Mariposa convertido en un dúo?

-'Freddy' [batería] se cansó de la parte no musical, después de casi veinte años de trabajo. La parte musical sí le apetecía, y de hecho ha colaborado en el último trabajo, pero la carretera le pudo. Susana y yo, en cambio, seguimos con energía. Hay que aguantar. La decisión ha sido suya y nosotros nos quedamos bastante tristes, es una pena, aunque, al menos, ha estado en alma en este último disco. No descartamos volver a contar con él en el futuro porque es parte esencial de esta banda.

-¿De qué manera puede afectar ese cambio al sonido del grupo?

-Yo me encargo de componer toda la música, incluso doy prácticamente hechos los patrones rítmicos desde la primera parte de producción, sólo a falta de que el batería, por ejemplo, aporte la parte humana. En este caso no ha estado 'Freddy', que nos ha ayudado más con las letras, pero sí Coki Jiménez, un estupendo batería que ha tocado con Amaral, Dani Martín... Él ha grabado el disco, aunque en directo nos acompaña otro amigo de Málaga.

-¿Son estos cambios de formación (casi) inevitables en un grupo con veinte años de trayectoria musical?

-Claro. 'Freddy' ha estado dieciocho años con nosotros, como Efecto Mariposa, pero más años antes, media vida dedicada a esto. Su decisión es respetable porque este mundo es un poco loco. A él le dio el ataque de cordura que a nosotros aún no nos ha dado.

-Efecto Mariposa llevaba cuatro años sin lanzar disco, algo que, tal y como está el panorama musical actual, parece demasiado tiempo, ¿no?

-El silencio se debe a que, además de la salida de 'Freddy', hemos cambiado de agencia de mánager y de discográfica. Eso en la parte no musical, porque en lo musical somos gente que, si no tenemos nada que decir, preferimos estar callados porque hablar por hablar no tiene sentido. Nos gusta aparecer cuando realmente tenemos algo que ofrecer o, al menos, para sentirnos cómodos con lo que estemos ofreciendo.

-La banda siempre ha tenido mucha repercusión en México. ¿A qué cree que se debe?

-En el 2002 estuvimos visitando México en varias ocasiones y la verdad es que acabamos encantados con todo lo que ocurrió allí, que fue algo mágico. Regresar es una de las cosas que tenemos pendientes, sobre todo, por la recompensa que supone la buena acogida que siempre nos han ofrecido. Fuimos con el primer trabajo y después regresamos para una feria del libro, junto a Danza Invisible y Joaquín Sabina. Estaríamos encantados de volver.

-¿Cómo será el concierto de Haro?

-Va a ser muy íntimo, con piano, guitarra acústica y voz, el formato en el que, prácticamente, se compusieron las canciones. Ya hemos hecho unos cuantos conciertos con este formato y se consigue una conexión muy bonita. Casi es un concierto al desnudo, con partes 'a capela', sin instrumentación. El objetivo es que la gente sienta cómo nacieron las canciones.