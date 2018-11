«Yo prediqué la revolución, pero a los que la plasmaron ya no les es rentable» Rafael García Santos, el sábado en uno de lo salones del Restaurante La Merced. :: JPEG Estudio Rafael García Santos Excrítico gastronómico El crítico que alentó la revolución de la cocina española ha abierto las jornadas de la Academia Riojana de Gastronomía PABLO GARCÍA MANCHA Logroño Lunes, 19 noviembre 2018, 19:58

«Yo siempre he predicado la revolución. Captamos el espíritu inconformista, las nuevas ideas, buscar el futuro, la perfección no existe, hay que crear, generar nuevos gustos... Ése era el espíritu de la Nueva Cocina francesa pero se había quedado sin desarrollar. De aquella inquietud nació el congreso que montamos en los años ochenta en el restaurante Zaldiarán de Vitoria, al que traíamos los mejores cocineros del mundo para que explicaran a los chefs españoles lo que hacían y cómo lo hacían. Se generó un debate alucinante y se cambió la mentalidad de los cocineros. Aquella Nueva Cocina fue inspiradora pero se quedó ahí. Nos dimos cuenta, eso sí, de que cada diez años surgía un número uno porque más allá de los 45 años ya no es posible crear. De 1973 al 83 los mejores cocineros del mundo eran Michel Guérard, Alain Chapel y los hermanos Troisgros, curiosamente el que figura es Paul Bocuse, pero lo cierto es que nunca hizo nueva cocina y lo puedo demostrar al que quiera y cuando quiera. Después llegó Joël Robuchon y a su par, aunque con mucha menos calidad, el suizo Fredy Girardet. Nos fijamos en la vanguardia del momento, que al principio de los noventa eran Pierre Gagnaire, Michel Brass, Marc Veyrat y Alain Passard. Trajimos a todos los cocineros a Vitoria e incitamos a los cocineros españoles a que hicieran su revolución, a romper con lo establecido y buscar nuevas fantasías... Cuando comencé a escribir en 1981 la situación de la gastronomía en España era desoladora».

Así habla Rafael García Santos, el hombre con el paladar más sabio de la culinaria española, generador de movimientos gastronómicos, el crítico más temido y a la vez más respetado por los grandes espadas de la cocina, conocedor enciclopédico, conversador insaciable, polemista... Esta tarde ha inaugurado en Ibercaja un nuevo ciclo de conferencias de Academia Riojana de Gastronomía.

Y de aquella siembra de ponencias y transmisión de ideas comenzaron a brotar los talentos españoles que escribieron la historia en la que ahora cabalgamos. «En 1985 apareció la figura de Hilario Arbetaitz, que no había participado nada de la nueva cocina vasca, además de Carmen Ruscalleda o Santi Santamaría. Y cambió el ranking que existía en España, en el que sólo había dos cocineros en la cúspide: Arzak y Subijana, todos los demás eran hosteleros... Pero aquello era a todas luces insuficiente respecto a la ventaja que nos sacaban Francia y otros países, que tenían más dinero y más cultura gastronómica».

Nadie en el Bulli

Y llega la revolución: «Se fraguó en los años noventa», subraya García Santos, que recuerda cuándo iba a Cala Montjoi y «no había nadie en El Bulli; nadie sabía nada de ellos pero ya estaban en el camino». Recuerda que habló con bodegas Faustino para que le patrocinara y llevó a Ferran Adrià a las escuelas de cocina de Artxanda, San Sebastián y a Zaldiarán. «Invitábamos a cuarenta cocineros en cada sitio para que vieran cómo cocinaba Adrià, que apenas llegaba a los treinta años y hablaba poco. Hicimos una cena en el María Cristina de San Sebastián organizada por el 'Diario Vasco' que no entendió nadie. En aquellos encuentros organizábamos concursos de jóvenes cocineros para fomentar la cantera. Surgieron Andoni Luis Aduriz, Joan Roca y unos cuantos más. En todo aquel magma de los noventa sobresalió Ferran Adrià, que era el mejor pero todavía no había llegado a la cúspide que alcanzó después. En aquel contexto publicó su primer libro: 'La cocina del Mediterráneo', en el que demostró que era el cocinero más evolucionado de España pero todavía estaba lejos de compararse con lo que hacían Robuchon y Girardet».

Casi todos los grandes nombres de la cocina española surgieron en aquel momento: «Había gente con apenas 20 años y necesitaban una carrera para realizar su cocina. Y yo fui el dinamizador de aquella revolución, por eso me tienen tanto respeto y soy el único que les critico y lo saben».

«No hay crítica»

Y es que el crítico Rafael García Santos sostiene que «vivimos en una época de positivismo interesado en el que ha desaparecido la crítica de la faz del periodismo. ¿Se dice algo de lo que se pasa en las juntas de accionistas de Santander?», se pregunta. «Vivimos los últimos coletazos del periodismo», sentencia.

Pero no ha dejado de ejercer por eso. «Ya no escribo porque soy viejo y después de estar 35 años en la profesión, con 15 de ellos viajando cada dos días, comiendo y cenando veinte platos, escribiendo, conduciendo, ganando dinero y sin parar un instante tomé la decisión de poner punto y final. No quería morirme en un restaurante. Y además no me motiva lo que veo en las cocinas. Me implicaría si me volviera a sumergir en una revolución, con otra cocina, con otros cocineros... Pero los cocineros de ahora están a las fotografías y a ganar dinero».

El desencanto de sus palabras no nace la de la melancolía: «Hablo con el dolor de una persona que se ha pasado toda su vida organizando revoluciones en cocina y ve que los que protagonizaron aquella maravilla se han aburguesado. Han llegado al poder, están beneficiándose de la situación y no quieren que nadie les arrebate el privilegio. Es la historia de la misma vida, de los imperios, del poder. La cocina española vive de los dividendos del patrimonio que se creó hasta el año 2010, que es hasta donde llegó la época más brillante en la que nos convertimos en la primera potencia del mundo, cosa que nunca habíamos podido ni soñar. Serguir haciendo revolución no les es rentable. Ellos ya no ganan dinero con sus restaurantes, están a sus negocios y no son capaces de generar contenidos».