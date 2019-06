«Fue precipitado hacer un encargo a ciegas para el quinto centenario» Miércoles, 26 junio 2019, 23:08

-¿Va a mantener el nuevo Ayuntamiento el compromiso que Cuca Gamarra expresó al artista José Antonio Olarte encargándole en sus últimos días en el puesto un monumento al quinto centenario de la ciudad en el cruce nuevo entre Vara de Rey y Duques de Nájera?

-Todavía no lo hemos tratado formalmente. Pero creo que fue muy precipitado por parte de Cuca Gamarra hacer un encargo a ciegas para un monumento de esta importancia. Tendremos que ver qué posibilidad tenemos de maniobra ante este compromiso expresado por la anterior alcaldesa ante los medios de comunicación. No tenemos nada en contra del artista, sino todo lo contrario; coincidimos en que es una bellísima persona. Pero no se pueden hacer las cosas tan a la ligera con un tema tan serio como es el quinto centenario y un monumento destinado a ocupar un espacio así en un lugar tan destacado de la ciudad.