Potencia sonora y crítica social en el II Iber Rock Actuaron Koma, Sons of Aguirre & Scila, Loncha Velasco, Linaje, Laura DSK, Periferia y colaboró Kutxi Romero

Sanda Sainz Domingo, 30 de marzo 2025, 21:14 Comenta Compartir

La segunda edición del festival Iber Rock atrajo al ruedo de la plaza de toros La Ribera de Logroño a más de novecientas personas que disfrutaron el sábado de una jornada musical desde las cinco de la tarde hasta pasadas las dos y media de la madrugada.

Ofreció propuestas asentadas como la del groove metal de los navarros Koma, con otras pujantes como Sons Of Aguirre & Scila y Loncha Velasco y jóvenes promesas representadas por Linaje, Laura DSK y Periferia. Los sonidos del rock, punk y mezcla con rap y diferentes puestas en escena llamaron la atención, además de la interactuación entre las bandas, la critica social y la presencia de Kutxi Romero (cantante y compositor de Marea) sobre el escenario logroñés.

Abrió el evento Periferia, de Cataluña que destacó por su potencia con pasajes más pausados que terminaban en momentos intensos. En la canción 'Mi alternativa' la intro corrió a cargo del batería y el bajo y en 'Mi rincón' la cantante se quedó sola para cantar y tocar la guitarra antes de incorporarse el resto del grupo. En una hora Periferia interpretó quince composiciones y dejó buenas sensaciones en la gente que llegaba poco a poco a la plaza.

Más de novecientas personas disfrutaron en la plaza de toros La Ribera de Logroño de diez horas de música en directo

Siguió la madrileña Laura DSK combinando rock, punk y pop. Tuvo otra hora para presentar dieciséis temas destacando, entre otros, 'Adrenalina', 'Alerta', 'La puerta de atrás', 'Gasolina' y 'Un mundo roto' que cerró su actuación. Aarón Romero (Linaje) cantó con Laura DSK 'Al monte'.

Poco antes de las ocho de la tarde Linaje (rock de Berriozar, Navarra) llegó como una apisonadora con una puesta en escena bien medida, llena de detalles, presentando su debú discográfico 'Desataron a los perros'. Contó con el rapero navarro Ederr013 en 'Askatu ezazu ilea', Laura DSK en 'A remojo' y el padre de Aarón, Kutxi Romero (Marea) en la versión de 'Malas noticias' de Los Suaves. Con su voz rasgada similar a la de su progenitor, Aarón interpretó en solitario con la guitarra acústica 'No hay tregua de Barricada' y también se sentó en el cajón en otro guiño musical.

Una hora de concierto de Linaje y media de cambio de instrumentos dio paso al cabeza de cartel, Koma. El cuarteto está un momento impresionante con una ejecución contundente y un repertorio variado y brutal que enganchó a la gente desde el primer minuto. Koma reventó los plomos y hubo un momento de parón cuando se quedó sin luz, pero pronto se solucionó el percance.

El 1 de marzo de 2024 publicó su último disco 'Una ligera mejoría antes de la muerte' y en La Ribera interpretó cortes de este trabajo como 'El viaje', 'La máquina del tiempo' o 'Palabras mágicas' con clásicos como 'El pobre', 'Imagínatelos cagando', 'El sonajero', 'Sakeo', 'Aquí huele como que han fumao' o 'Mi jefe' con la que terminó su participación en el Iber Rock después de una hora y media.

No faltó la interactuación con el público, bajando del escenario Brigi (cantante y guitarrista) en varias ocasiones y también Natxo Zabala (guitarrista). En 'Bienvenidos a degüelto' Koma contó con la colaboración de Kutxi.

Los alicantinos Sons Of Aguirre & Scila dispusieron de otra hora y media en la que derrocharon energía y alentaron al público a hacer pogos con su sonido en el que mezclan rap con metal y rock. Aarón Romero cantó y tocó la guitarra acústica con ellos en 'Cristales rotos'. Durante su bolo hubo un guiño a La Oreja de Van Gogh y temas que movieron a los presentes como 'Pacopepe', 'Privilegiados' con los tres cantantes rapeando antes de entrar los músicos, 'Valley of the Fallen' y 'Velociraptor vegano'.

Cerró el II Iber Rock el conjunto malagueño Loncha Velasco, a la 01.30 horas, con un directo apabullante tanto en lo musical como en la puesta en escena con cambios de vestuarios por parte de dos de los cantantes (sobre todo el que ejercía de dj). Tocaron y representaron catorce temas, entre ellos 'En el fondo es por la pasta', 'La chica yeyo', 'El capitán España', 'La sustancia X', 'Tacón y noche', o su nueva canción 'El más Gremlin de Montilla'.

Comenta Reporta un error