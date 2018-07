Un policía retirado mata de dos tiros a su mujer y hiere a un vecino en León

La localidad leonesa de Astorga amaneció ayer teñida de luto por el asesinato de María Isabel Alonso López, de 62 años, supuestamente a manos de su marido. Pasaban veinte minutos de las dos de la madrugada, cuando Ángel A. A., con quien compartía vivienda en un primer piso de la calle Santa Colomba del barrio de Puerta de Rey de la localidad maragata, le habría asestado dos disparos con un arma corta. Luego, tras asesinar a su mujer, con la que tenía dos hijos en común, el presunto agresor, un policía nacional jubilado, habría utilizado la misma pistola para herir en el hombro a un vecino de 60 años que residía en el piso superior del inmueble.

Fue en ese momento cuando llegaron al lugar de los hechos dos patrullas de la Policía Local y de la Nacional, que habían sido alertados por varias llamadas al Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 que informaban de que se estaba produciendo un altercado entre vecinos en dicho inmueble. Los policías se encontraron al agresor forcejeando con el vecino, que ya estaba herido de bala, y lograron reducir al presunto autor de los disparos.

Hasta el domicilio conyugal se habían trasladado también los efectivos sanitarios, que tan solo pudieron confirmar la muerte de la mujer y ofrecer una primera asistencia para el vecino herido, que fue trasladado en ambulancia al Complejo Asistencial de León. Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, el hombre presentaba heridas que «no revisten especial gravedad».

Miembros de la Policía Judicial precintaron la vivienda para la toma de muestras y pruebas que puedan esclarecer lo ocurrido en la vivienda en los momentos previos al crimen. El juez procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Anatómico Forense de Ponferrada, donde se le practicará la autopsia.

El funeral por María Isabel se celebrará hoy en la iglesia parroquial de Puerta de Rey a las 17:00 horas y posteriormente se le dará sepultura en el cementerio de la localidad berciana de Librán. El presunto autor del crimen fue detenido y trasladado hasta la Comisaría de la Policía Nacional de Astorga y está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas. Según confirmaron fuentes oficiales, no existía ninguna denuncia previa por parte de la víctima, aunque algunos vecinos de Astorga así como personas cercanas al círculo del agresor apuntaron a una posible relación entre la víctima y el vecino que resultó herido en el forcejeo. Una relación que, según indicaron miembos de la familia del herido, se limitaba a los años de vecindad compartidos.

Consternación y extrañeza

Los vecinos del barrio de Puerta de Rey no ocultaban la consternación por lo ocurrido. Se mostraban también extrañados por este fatídico desenlace. Algunos, dicen, se enteraron de lo ocurrido al toparse con la importante presencia policial en los aledaños del piso y también por los medios de comunicación trasladados hasta la capital maragata, que les tuvieron al tanto de los detalles del asesinato 23 por violencia de género en 2018. «Yo no me enteré de nada. Me fui a la cama sobre la 1:30 horas y durante toda la noche no escuché nada», aseguraba uno de los vecinos del bloque colindante. Otro confesaba a este periódico que había sido su hija quien le había alertado desde San Sebastián.

«¿Qué pasó en el barrio?», le preguntó nada más descolgar el teléfono. «Fue mi hija la que me dijo que un policía acababa de matar a su mujer. En ese momento me asomé por la ventana y es cuando veo a todos los policías y las cámaras de televisión», relató este vecino, que asegura que no puede entender lo ocurrido. Porque nadie, según fuentes del entorno, podía imaginar que este hombre pudiera realizar tal atrocidad. «Era una familia normal. Hace dos días los vi paseando y nunca escuche nada. Estoy sorprendido y asombrado», manifestaba otro convecino de la pareja. Aunque había quien aseguraba que la separación de ambos era un rumor que existía entre los conocidos del matrimonio.