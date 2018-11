La poesía toma Vivanco Antonio Gamoneda durante la lectura de sus poemas. :: Ó.S.J Antonio Gamoneda, Premio Cervantes 2006, consigue emocionar con su poesía en Vivanco ÓSCAR SAN JUAN BRIONES. Sábado, 17 noviembre 2018, 00:17

Con motivo de la VI Jornada Nacional de Poesía y Vino de la Fundación Vivanco en su afán por divulgar la Cultura del Vino a través de diversas manifestaciones artísticas, la Fundación Vivanco para la Cultura del Vino promueve estos encuentros poéticos que alcanzan este 2018 su sexta edición, en el que se pudo disfrutar de la poesía de Antonio Gamoneda .

Hombre de letras y amante de la cultura, fue descrito en su día, por el jurado que le concedió el Premio Cervantes 2006 como, " esa voz nueva (...)que crea un sentido en la palabra y borra la anécdota para hacer poesía cargada de símbolos de difícil acceso.

No estuvo sólo uno de los mejores poetas de la segunda mitad del siglo XX. Durante el acto estuvo acompañado de Rogelio Blanco, escritor y patrono de la Fundación Vivanco de la Cultura del Vino, y gran amigo del poeta, que tuvo la responsabilidad de presentar la conferencia de Gamoneda. Santiago Vivanco Sáenz, presidente de la Fundación y Experiencias Vivanco inauguró este acto como homenaje al arte de la poesía.

Rogelio Blanco realizó un esbozo biográfico del autor y su obra, destacando, "como buen lector, Antonio Gamoneda aglutina las tres C, contenidos atrapados, conocimientos transformados y compromiso elegido".

A continuación tomaría la palabra el auténtico protagonista de estas jornadas de vino y poesía. La conferencia de Antonio Gamoneda versó acerca de La Naturaleza de la Poesía y sus Funciones.

De la naturaleza de este arte Gamoneda detalló que" la poesía es imposible de definir, hay muchas aproximaciones y de entre ellas yo me quedo con la que hace San Juan de la Cruz, un no saber sabiendo , de lo que se deduce, que no sabemos lo que es la poesía". Si algo destacó en su relato fue su descripción de las funciones de la poesía, las cuales Gamoneda las describe como " la poesía entre otras virtudes convierte el sufrimiento en un sufrimiento liberado porque lo configura como un placer.

La conferencia finalizó con la lectura de varios de sus poemas y deleitó a los asistentes con una sorpresa final en forma de confidencia, como así la describió, un poema inspirado en el vino llamado "Bebo con un poeta americano".