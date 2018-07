La poesía sale a la luz en verano Enrique Cabezón, coordinador del festival, ayer junto Eduardo Rodríguez Osés y Fernando Ochoa, de Santos Ochoa. :: juan marín El festival Agosto Clandestino tendrá 53 poetas en su 14ª edición, cine, música y paseos teatrales J. SAINZ* JSAINZ@DIARIOLARIOJA Martes, 31 julio 2018, 23:40

Logroño. 'No puedo tallar el aire. / No puedo tallar el agua. / No puedo tallar la luz. / Haré una perla con el silencio'. La poesía de Ángel Guinda y de otro medio centenar de autores va a iluminar el verano riojano. Desde ayer y hasta el 8 de septiembre se celebra en Logroño y otras cuatro localidades el XIV Agosto Clandestino Poetas en La Rioja, el festival poético y cultural que organiza la asociación Planeta Clandestino con la colaboración del Gobierno regional. Estarán también autores como el radiofónico Javier Lostalé, el fraile dominico Antonio Praena y la profesora María Ángeles Pérez López, ademas de otros poetas jóvenes y escritores locales. Esta edición está dedicada al poeta de origen arnedano Leopoldo Alas.

«Entre los más importantes y otros que debutan, es una selección exquisita por amplia y por plural», afirma Enrique Cabezón, coordinador del ciclo. Además de los poetas participantes, sus recitales y presentación de libros y cuadernos, el festival incluye cuatro proyecciones de cine, música, cuentacuentos y paseos teatralizados, actividades para todos los públicos siempre vinculadas a la poesía. Un programa, según Eduardo Rodríguez Osés, director general de Cultura, que «volverá a situar La Rioja como capital y epicentro poético del verano español».

Agosto Clandestino comenzó ayer en la Filmoteca Rafael Azcona con la proyección de la película francesa 'Visages Villages' ('Caras y lugares'). Hoy estrena 'Vocación de perdedor' (en la Filmoteca a las 20.15 h.), de César Tamargo Álvarez, un documental sobre el poeta asturiano de la conciencia crítica David González. «Se trata de una postal urbana, de un relato que parte de la entraña, donde verso, realidad, conciencia y música se dan la mano de manera transfiguradora reviviendo un entorno urbano y tratando a la ciudad como un ente casi orgánico». Tanto el poeta como el director de la película estarán presentes en la proyección para un debate posterior. Antes habrá un recital introductorio a la obra de David González a cargo del actor Ricardo Romanos.

Mañana, jueves 26, la librería Santos Ochoa acogerá el cuentacuento basado en 'El viejo y la margarita', de Roberto Aliaga y Raúl Guridi (a las 18.30, 19 y 19.30 h.). Además, esa misma tarde se celebrarán paseos por el casco antiguo de la ciudad de Logroño '¿La calle es un poema?' (con pases a las 18.30 y 20.30 h.).

El viernes 27, también en Santos Ochoa, en la VI Feria del Libro Poético (a las 19.30 h.) se presentarán 'Poemas impuros' del manchego-riojano Tx1sk0 Mandomán, y 'Las esquinas del mundo', del asturiano Luis Alfonso Iglesias Huelga.

La próxima semana se proyectarán otras dos películas, ambas sobre la figura y la obra de Lorca dirigidas por Juan José Ponce: 'Federico García Lorca. Lunas de Nueva York' (martes 31) y 'Luna Grande, un tango por García Lorca (miércoles 1). Tras los cuentacuentos y paseos del jueves, el viernes 3, la vallisoletana María Ángeles Pérez López presentará su poemario 'Mecanismo animal'; y el extremeño Juan Antonio Bermúdez, 'Calle lenta'.

El sábado 4 se celebrará un homenaje póstumo al poeta, narrador, articulista y músico Sergio Algora (Zaragoza, 1969-2008), cantante de El Niño Gusano, con la presentación de 'Celebrad los días. Poesía completa'. Y ese mismo día Versonautas, un proyecto de música y poesía a caballo entre Barcelona y Valencia, ofrecerá en Badarán el recital 'Ama tu ritmo'.

Será una de las tres colaboraciones entre los festivales Agosto Clandestino y Escenario Vivo, que además volverán a compartir los recitales 'Alma Venus' a cargo de Ricardo Romanos (el sábado 11 en Estollo) y 'El árbol de Berceo', con Pepe Viyuela (el sábado 18 en Berceo).

Por último, entre otros actos y en vísperas de su clausura, el viernes 7 de septiembre, en el cementerio civil de La Barranca, en Lardero, Agosto Clandestino acogerá la presentación del libro 'Memoria poética', un trabajo editado en Pamplona con ilustraciones de José Ramón Urtasun y textos de dieciocho autores inspirado en las víctimas de la represión franquista y la memoria histórica.