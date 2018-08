Poesía evocadora de lo sensual El actor y director teatral, durante la introducción del recital de poesía amatoria, festiva y burlesca del Barroco español. :: F. D. La actuación forma parte del cuarto Festival de Artes Escénicas de La Rioja que organiza la Fundación San Millán Ricardo Romanos deleitó en Estollo recitando poemas amatorios del Barroco F. DOMÍNGUEZ ESTOLLO. Viernes, 17 agosto 2018, 23:41

«Yo tenía una abuela romancesca, que se sabía cantares de ciego tremendos», comenzó relatando ayer en el salón de cultura del Ayuntamiento de Estollo el actor y director teatral Ricardo Romanos, a modo de introducción de su recital de poesía amatoria, festiva y burlesca del Barroco español que, bajo el título 'Alma Venus', ofreció dentro del programa de la cuarta edición del Festival de Artes Escénicas de La Rioja que organiza la Fundación San Millán, con la coordinación de la Asociación para el Impulso de las Artes Escénicas de La Rioja (ARIEL).

Con el salón lleno de espectadores deseosos de disfrutar con las dotes declamatorias de Romanos, con la alusión a su abuela quiso hacer saber a los asistentes que tanto la escucha de esos romances como las enseñanzas de sus progenitores por el recitado poético, «fue lo que me abrió las puertas de la poesía y luego del teatro». Años más tarde, «allá por los setenta, me interesó muchísimo un género que entonces no se prodigaba mucho, porque vivíamos las circunstancias políticas que vivíamos, que era el género de la poesía erótica en general», explicaba.

Un género, cuyos orígenes se pierden en las raíces culturales del ser humano, le supuso encontrarse con «un venero de libros que se habían dedicado a recopilar esta poesía, y empecé a coleccionar». Las arduas vicisitudes de la vida del cómico, le llevaron a prepararse un recital con este tipo de poemas, «a fin de tener algo con lo que ganarme la vida en momentos difíciles».

De esa manera nació el espectáculo que ofreció ayer, en el que desgranó los osados cancioneros y atrevidos poemarios de poetas como Diego Hurtado de Mendoza, Vélez de Guevara, Baltasar de Alcázar, Fray Melchor de la Serna, Góngora, Quevedo, Lope de Vega o Cervantes, para deleite de los asistentes, que se lo agradecieron con una ovación de gala.