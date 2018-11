¡TODOS A LA PLAZA! «La luz del 17 de noviembre quedará en la memoria colectiva como un hito de amor en nuestra historia creyente diocesana» VICENTE ROBREDO Sábado, 17 noviembre 2018, 23:33

Desde todos los puntos cardinales, desde cada rincón de nuestra Rioja, como ríos que van hacia la arena, así vienen alegres, presurosos nuestros fieles cristianos a la plaza.

A la plaza, sí, al ruedo, a sembrar el albero, los tendidos de una fe, de un granito de mostaza que convierta los montes en camino fraterno, humilde senda. A la plaza, sí, todos, a beber la alegría del abrazo, de la Buena Noticia compartida, del amor que es albergue al peregrino, puesto honroso en la mesa al marginado, bálsamo en toda herida. A la plaza, sí, al ruedo, a asperjar el anhelo de los pobres con lluvia de esperanza; a incendiar de pasión renovadora los otoños cansados, hasta hacerlos pan, fruto, mesa hermana.

La plaza se abre a todos, como una madre buena acoge a todos. Todos tienen su afecto asegurado. Que la fiesta es de todos. Que también la Misión, arte y faena, nos corresponde a todos; todos formamos, somos la cuadrilla, la familia eclesial que ofrece a todos el tesoro de amor sembrado en ella. Todos listos, dispuestos a lancear el tedio, a banderillear a las tinieblas, a capear el odio, a templar -muletazos de perdón- la violencia. Todos, sin excepción, atentos, prontos para dar la estocada a la injusticia.

A la plaza van, vienen de los pueblos, de la ciudad, cofrades y devotos, elevando estandartes, corazones, recuerdos y plegarias. Traen sobre sus hombros las imágenes de sus santos patronos y patronas que llevan en el alma. Su Virgen y sus santos son su raíz más íntima. Ella ha nutrido su fe desde pequeños: Valvanera, Patrona de La Rioja, La Esperanza, La Virgen de la Vega, la de Allende, del Burgo, Lomos de Orios, Arcos, Bueyo, Parrales, Vico, Nieva; del Campo, Patrocinio, Carrasquedo, Tironcillo, del Roble, de Junquera; La Esclavitud, Lourdes, del Cortijo, Tómalos, del Sagrario, Davalillo, La Antigua, Villavieja... Los Santos Emeterio y Celedonio, semillero de fe de nuestra tierra; Santo Domingo, luz de la Calzada, Jerónimo Hermosilla, San Felices, San Martín, San Prudencio, San Cristóbal, San Marcial, Santa Eufemia; San Esteban, San Miguel, San Bernabé, San Babil, San Pantaleón, Santa Áurea...

A la plaza, sí, todos. No es una exhibición, es un consenso de comunión fraterna; es la celebración del don hermoso con que el amor del Padre nos alumbra y envía a ir anunciando que ha mandado a su Hijo a hacernos hijos en Él y a que gocemos de su vida. No es alarde ninguno, a no ser de cariño -¿qué hijo no está orgulloso de mostrar a su madre-? Y no va contra nadie ¿qué hermano no desea celebrar junto a todos sus hermanos la alegría de ser una familia?-. A favor, sí, de todos. Que no hay un ser humano que no sea semblante del Dios vivo, vivo templo de suma dignidad y de nobleza.

Entrar para salir, entrar muy dentro de nuestro ser, nuestra misión de vida, para salir. Es el amor que se une para llevar calor donde hay más frío, pobreza más estrecha. Lo que hemos visto, oído, vivido en comunión, eucaristía -la Palabra hecha carne de amor, vida entregada- hemos de compartirlo, regalarlo a cuantas orfandades nos rodean. Entrar para salir sinodalmente, juntos, en comunión, para ofrecerse a cuantos peregrinan. No se llega muy lejos ni muy hondo si no se va en amor, en compañía.

¡A la plaza, sí, todos, a la calle, al camino, a la vida! La luz del 17 de noviembre quedará en la memoria colectiva como un hito de amor en nuestra historia creyente diocesana.