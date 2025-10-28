Un planeta en siete gamas cromáticas La exposición 'Colores del mundo' de Fundación 'la Caixa' reúne 42 obras de grandes fotógrafos de National Geographic, hasta el 26 de noviembre en la plaza del Ayuntamiento de Logroño

En primer término y centrada en el color blanco, imagen de una novia bailando con sus invitados en Skopie, en Macedonia.

Estíbaliz Espinosa Logroño Martes, 28 de octubre 2025, 15:25 | Actualizado 16:09h.

Un miembro de la tribu Huli de Papúa Nueva Guinea recibe al visitante de la exposición que Fundación 'la Caixa' acaba de instalar en la plaza del Ayuntamiento de Logroño. Un primer plano de su rostro pintado de amarillo nos introduce en los 'Colores del mundo' (título de la muestra) captados por prestigiosos fotógrafos de National Geographic en 42 instantáneas. La de este papú fue tomada por Jodi Cobb, la primera mujer que se unió a su plantilla (en 1975), y junto a ella figuran obras de otros grandes de la imagen como Joel Sartore, Steve McCurry o Lynn Johnson.

La exposición se articula en siete colores, una riqueza cromática «que en el fondo es una traducción de la gran riqueza cultural y de biodiversidad que define el Planeta Tierra», según palabras de la asesora de la muestra, Alexandra Laudo. Y de ello da buena cuenta 'Colores del mundo', cuya estancia en Logroño se prolongará hasta el 26 de noviembre. En su inauguración han participado este martes, además de Laudo, el concejal Miguel Sainz; la delegada Territorial de la Fundación 'la Caixa', Alejandra Usón; y el director de Instituciones de CaixaBank, Iker Muguruza.

Además de su belleza estética, la muestra también documenta realidades sobre el cambio climático, los derechos humanos o los conflictos bélicos

Esta exposición a cielo abierto reúne impactantes y variadas imágenes: fotos aéreas, ubmarinas y terrestres; retratos individuales y colectivos; detalles de la flora y la fauna; fenómenos naturales de gran intensidad, tradiciones culturales... en puntos de todo el Planeta.

Pero su impacto y belleza –advierte Laudo– «también documentan realidades que a veces no son tan bellas y que tienen que ver con el cambio climático, la vulneración de los derechos humanos o los conflictos bélicos. Por lo tanto, además del disfrute estético, 'Colores del mundo' también invita a la toma de conciencia y al desarrollo de un pensamiento crítico».

Con el jubiloso amarillo arranca el recorrido por la exposición entre campos de heno, pagodas y tribus. Un azul poderoso y místico nos sumerge en los fondos marinos y en la mezquitas, para dar paso al resto de colores. Al violeta de una aurora boreal, el verde de la primera cosecha de té en Japón, el naranja que explosiona con la lava del volcán Mauna Ulu de Hawai, el rojo que vive en el acebo brillante y el blanco de una novia macedonia bailando junto a sus invitados.