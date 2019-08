«¿Por qué no pinturas prehistóricas en La Rioja?» Miércoles, 28 agosto 2019, 13:48

Los trabajos de Pilar Utrilla Miranda alcanzan también a La Rioja, donde esta reconocida prehistoriadora ha participado en diversas excavaciones e investigado yacimientos como la cueva de Peña Miel (Nieva de Cameros) o las cuevas del Tragaluz y San Bartolomé de la misma sierra camerana. Precisamente hace unos días estuvo tomando muestras en Peña Miel para datar sus restos arqueológicos y -como nos comenta- «durante este año sabremos los resultados de esta cueva, que es muy antigua, desde luego es del hombre de Neandertal».

No descarta que en esta zona de Cameros, con restos neolíticos como Cueva Lóbrega, existan pinturas prehistóricas. «Como el arte esquemático comienza en el Neolítico, ¿por qué no podría haber pinturas por cualquiera de estas paredes?», apunta la catedrática. «Pero aún no las hemos encontrado», reconoce.

Y concluye. «Ahora estamos buscando otro yacimiento por la zona del Río Najerilla, por el entorno de Cañas, Badarán, Villar de Torre... Vamos, que en La Rioja nos encanta estar y, además, estamos muy a gusto».