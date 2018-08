El pintor Vicente García Lázaro recibe hoy el Mazacote de Oro 2018 en Alberite L.R. LOGROÑO. Sábado, 18 agosto 2018, 00:23

El premio de pintura Mazacote de Oro 2018 reconocerá este año al artista Vicente García Lázaro, por su obra e1500/1. Este galardón, convocado por el Ayuntamiento de Alberite con el apoyo del Gobierno de La Rioja, se entrega hoy en la inauguración del 40 Mazacote de Barro, en el colegio Doña Avelina Cortazar de Alberite, a las 21.00 horas.

Además del galardón, dotado con 5.000 euros, este año se han concedido también dos menciones de honor a los artistas Carlos López Garrido y a Julio Sarramián por sus obras Tránsito y Morphé 01, respectivamente.

El acto será clausurado por el director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, en el que también intervendrá el alcalde, Ignacio Jadraque. En la gala actuará el dúo The Nowhere Plan, con temas de The Beatles.

El Mazacote de Oro es un premio que homenajea a su creador, el alberitense Emilio García Moreda, y que se ha convertido a lo largo de los años en una seña de identidad cultural de Alberite y de La Rioja.