EL PINTOR INGLÉS

Experimento un tedio soberano durante la visita a esas exposiciones en las que ni la obra ni el monstruo hacedor me dicen nada, y la consiguiente pereza para pergeñar unas líneas. Me motiva más dar cuenta de algunos pintores que permanecen en el anonimato, cuya historia me toca las fibras más sensibles de la simpatía y la admiración. Tal es el caso del inglés Max Goodchild.

En Londres se dedicaba a diseñar jardines y había expuesto en numerosas ocasiones en todo el Reino Unido. La fascinación experimentada durante unas vacaciones en La Rioja (afable talante de sus gentes, estilo de vida, etc.) le hicieron instalarse en Logroño, allá por el año 2014, cuando ya no había un pintor en cada portal y una academia en cada manzana. Se aposentó en la Casa de las Musas y, en la primavera del 2017, expuso en Hotel Marqués de Vallejo obra abstracta inspirada en el tramo riojano del río Ebro. Después le cedió un sitio en su estudio el introspectivo, solidario y bonachón José Antonio Olarte. Pero como lo que le peta a Goodchild (buen chico) es pintar en casa, anda graciosamente a la greña con Suzie, dulce e inteligente muchacha china dedicada al negocio del vino, para que no sea tan expansiva con la vestimenta y le deje más espacio libre en el piso que comparten en un barrio de Logroño.

Sonrisa fácil, pese a la bárbara tristeza interior de estar donde no se es reconocido, y gesto amistoso le dotan de una expresión de desvalimiento, de indecisión, que contrastan con la energía que transmite su pintura, que no es fruto de sus sueños - porque, como los de todo quisque, son figurativos-, sino de una concepción mental del espacio que va resolviéndose y embelleciéndose pincelada a pincelada.

Podría pensarse que sus rictus y ademanes son los del hombre que está permanentemente en las nubes, debido a que no entiende bien nuestro idioma. No es así. Mientras, sin enterarse del todo, aprueba lo que decimos con gesto de cortés atención, está atento a su chisporroteo neuronal, a explorar los laberintos del alma, que, una vez memorizados, son llevados a la tela en mágico afloramiento de algo desconocido.

Para que la abstracción nos cale ha de tener alguna mínima referencia figurativa. Y la abstracción de este artista podríamos asimilarla a paisajes mentales -cambiantes en el color, como las estaciones del año- con connotaciones de campo y ciudad. Una abstracción de enorme espacialidad, en la que coexisten la difusa profundidad y el cercano pegote de pigmento. En suma: Aire, fondo, luz; no mero muro de colores.

Sería una lástima que por no haber podido empoderarse aquí con unas ventas de subsistencia, para no serle infiel a una abstracción que es de la mejorcita que hemos visto últimamente, perdiéramos como vecino a tan interesante pintor. Confiemos en que esa energía a la que aludía antes sea asidero mental para capear el temporal de los malos tiempos que corren para los artistas. Y el encanto de Suzie, la motivación para echar el ancla.