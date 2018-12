«Lo que yo pinto son mis propias emociones, únicas y originales» La inauguración de la muestra de Isabel Gómez Maza. / MIGUEL HERREROS La Galería Aguado inauguró ayer la exposición 'Origen', que permanecerá abierta hasta el 5 de enero Isabel Gómez Maza Pintora MARCELINO IZQUIERDO LOGROÑO. Miércoles, 26 diciembre 2018, 00:25

Isabel Gómez Maza inauguró en la tarde de ayer la exposición titulada 'Origen', que permanecerá abierta hasta el próximo día 5 de enero en la Galería Aguado de Logroño.

-¿Por qué 'Origen'?

-Porque con esta exposición, que es la tercera que hago en solitario, vuelvo a mi origen, al sitio que yo nací, que es Fuenterrabía. El mar siempre ha estado muy presente en mi vida, sobre todo a partir de que fui me de allí. Yo tenía entonces 16 años y fue impresionante cómo comencé a echar de menos algo como el mar, que casi no valoraba.

-O sea, que estamos hablando de paisajes...

-Y, más en concreto, de marinas; me he sentido muy a gusto pintándolas, muy relajada. Son veintinueve cuadros con colores muy expresivos, con texturas diferentes, con materia, en los que he seguido profundizando en mi estilo, que cada vez parece más definido.

-¿Cómo definiría su estilo pictórico en 'Origen'?

-Es verdad que se trata de marinas, pero son marinas muy poco figurativas, que están cargadas de un expresionismo que avanza hacia la abstracción.

-Nada convencional, entonces

-Lo que yo pinto son mis propias emociones. No puedo repetir un cuadro mío, es imposible. La obra, una vez terminada, puede no parecerse en nada al original porque es mi interpretación única y personal.

-¿Qué les diría a aquellas personas que, viendo una muestra de arte moderno, afirman despectivamente: «Eso lo pinta mi hijo de 5 años»?

-Que lo intenten. Es complicado enfrentarse a un lienzo vacío y expresar en él los sentimientos que te provoca un paisaje, un modelo o tu propio estado de ánimo. A veces me piden permiso para fotografiar mis cuadros. ¿Cómo no? Lo que pinto es original e irrepetible, es muy íntimo; no se puede copiar.

-Aunque supongo que ahora estará volcada en la exposición que cuelga en Aguado, algo le rondará en la cabeza de cara al futuro.

-Hasta el día 5 estoy centrada en 'Origen', pero me apetecería profundizar en paisajes riojanos, en campos y viñedos. No obstante, todo a su tiempo.