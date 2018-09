«Pinto mi obra abstracta con todo el cuerpo, es muy física y con mucha textura» Antonio Munilla, ante una de las obras que expone en el Hotel Marqués de Vallejo. :: juan marín El artista logroñés expone óleos abstractos y figurativos en el Hotel Marqués de Vallejo. 'Libertad de expresión' es su primera individual Antonio Munilla Pintor E. ESPINOSA LOGROÑO. Miércoles, 26 septiembre 2018, 00:09

Cuenta Antonio Munilla que su relación con los lienzos comenzó en el año 2001. Desde entonces se han ido conociendo y aprendiendo diferentes formas de comunicarse. «Yo me expreso en ellos y ellos expresan cosas de mí». A día de hoy, su comunicación es tan buena que han decidido hacer público el idilio.

Y lo han hecho en Logroño, ciudad natal de este pintor vocacional y, de momento, aficionado. Expone hasta mediados de noviembre en el Hotel Marqués de Vallejo, en el marco de la iniciativa Animart. Allí se pueden ver nueve lienzos abstractos y cinco más figurativos, todos de gran formato, reunidos en la exposición titulada 'Libertad de expresión'.

-Después de 17 años de 'relación' con la pintura, ésta es la primera vez que expone en su ciudad natal. ¿Por qué ha esperado tanto?

-Porque, honestamente, no tenía suficiente obra, en volumen y calidad, para traer. Yo, desgraciadamente, pinto cuando puedo y mi producción no va al ritmo que me gustaría. Y luego porque en mi trabajo hay mucha experimentación, y es ahora cuando me he visto preparado para dar el salto y enseñar una serie de cuadros con coherencia y hacer una serie.

-¿Cómo ha realizado la selección de estos catorce lienzos?

-La parte abstracta es mi obra de los últimos años, y es por donde voy a ir tirando. Pero también me apetecía traer los figurativos que más me gustaban y que podían encajar en este sitio.

-Hasta ahora sólo había expuesto en Cataluña, donde vive desde hace veinte años.

-Sí, en Barcelona expuse un par de veces en una galería del centro de la ciudad, pero era en colectivas. Ésta es la primera vez que hago una individual.

-Y su intención es seguir trabajando la abstracción.

-De momento, sí. Lo que pasa que también me gusta volver a probar lo figurativo de otra manera. Va a ser un ir y venir, porque pinto mucho para mí y para disfrutar.

-¿Cómo decide enfrentarse a un estilo u otro, y más cuando son tan diferentes?

-El abstracto es improvisado absolutamente, empiezo con el lienzo en blanco y voy manchando, pintando y repintando en una discusión con el cuadro hasta que honestamente nos callamos y doy por terminado el cuatro.

-Son lienzos (los abstractos) en los que emplea mucha materia.

-Mucha textura, mucho trabajo. Busqué también ese juego de simplificar lo complejo, pero los cuadros llevan muchas horas de trabajo y mucha textura. Son muy físicos, cuadros grandes que pintas con todo el cuerpo, con movimientos a veces bruscos.

-A lo largo del tiempo ha ido investigando y experimentando con diferentes técnicas. ¿Cómo ha sido ese trayecto de experimentación?

-No sabría decirlo. Yo soy completamente autodidacta y cuando vas cogiendo confianza con los materiales te lanza a pintar de otra manera o a aplicar los materiales de otra manera, y vas probando... pero de una manera natural.

-Se confiesa autodidacta y con no muchas influencia. ¿En qué se apoya entonces su aprendizaje?

-En un acto íntimo conmigo mismo y de disfrutar con lo que veo. Pero no hay nada que me haya marcado.

-Pinta por necesidad y con pasión. ¿Esa necesidad cuándo y de qué manera surgió?

-Yo he dibujado toda la vida con lápiz y bolígrafo, desde que era crío. Luego probé con el óleo y fue un flechazo, y ya no he parado en 17 años.

-¿Tiene intención de que esta afición cuaje y se profesionalice?

-Ójala, lo que pasa que para vivir es muy complicado y yo tengo familia, dos hijos, una vida y, de alguna manera, o va evolucionando la manera de ganarme la vida con los cuadros o tendré que compaginarlo con lo que sea.

-En su exposición incluye un enorme mapa mundi realizado con técnica mixta, la única obra de estas características.

-Sí, pensaba hacer una serie de mapas porque trabajé en un hangar enorme en Poblenou, en Barcelona, y allí tenía la capacidad de trabajar con herreros. Se me ocurrió hacer una serie de mapa mundis combinando materiales. En este caso es pintura y cristal, pero la idea era continuar con otros materiales.

-Aunque vive en Barcelona desde hace años, hace guiños a La Rioja en sus lienzos. Como en el que figura un gran corcho con el sello del Consejo Regulador o un paisaje riojano.

-Sí, todo sale sin querer.

-¿Qué dice de usted esta exposición?

-Habla de mi pasión por la pintura, de su disfrute y de una honestidad conmigo mismo.