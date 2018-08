Pin&Pon Djs abren la octava edición de 'De noche, el museo suena', en el Würth Música y arte maridan desde hoy en cinco sesiones que se celebrarán todos los miércoles de agosto LA RIOJA Martes, 7 agosto 2018, 22:02

logroño. Cuando llega la noche, el jardín escultórico del Museo Würth La Rioja se sacude el calor del día y llegan las horas idóneas para disfrutar de una visita a sus grandes protagonistas: las esculturas de los artistas Richard Deacon, Miquel Navarro, Koldobika Jauregi, Félix Reyes o Ramón Cerezo.

Hoy arranca la octava edición de 'De noche, el museo suena', que comienza fuerte con Pin&Pon Djs, un dúo de veteranos en los platos , quienes al grito de guerra «Do the pinching!» envolverán al público en una sesión ecléctica. Este duo barcelonés de djs formado por Rafa y Joan esta a punto de cumplir 12 años detrás de los platos conquistando las pistas de toda España, con géneros tan dispares como indie, pop, rock, soul, electrónica, techno...

EL PROGRAMA uHoy Pin&Pon Djs u8 de agosto Lola Manola u15 de agosto Bea Solar u22 de agosto Yahaira u29 de agosto Papaya DJ Set / Cintia Lund (directo).

El programa llegará a su fin el 29 de agosto con el directo de Cintia Lund, una de las grandes revelaciones de la escena indie, que vendrá escoltada de una conocida del museo, Papaya Dj Set. Entre medio del caluroso agosto, actuarán la experimentada Dj riojana afincada en Madrid Lola Manola, quien vuelve a casa el día 8 para deleitar con su mezcla de ritmos caribeños y africanos; le seguirá el día 15 Bea Solar, una apasionada de la música, habitual de la escena indie madrileña. El día 22 será el turno de la músico y Dj de origen venezolano, Yahaira, quien se maneja con gran versatilidad entre la electrónica y el indie, proponiendo sesiones con mucho groove.

Este año, la propuesta del Würth está encaminada a una senda de melodías que hacen bailar a las esculturas del jardín, y que invita a adentrarse 'La llamada del bosque', la exposición que actualmente muestra el museo riojano, y que permite al público a perderte en los frondosos bosques y en la más onírica de las naturalezas.

La entrada al museo y a la actividad es gratuita hasta completar aforo y no se requiere reserva previa, si bien no está permitido el acceso con bebida o con comida a las instalaciones. No faltarán los 'food trucks'. El museo pone a disposición del público un servicio de autobús con salida desde Logroño a las 20.00, 20.30 y 21.00 horas, con retorno a las 00:30h y coste total de dos euros por persona.