Pilar Gómez se mete en la piel de Emilia Pardo Bazán, esta tarde en el Teatro Bretón Pilar Gómez como 'Emilia'. :: l.r. El Salón de Columnas del teatro logroñés presenta a las 20.30 horas 'Emilia', Premio Max 2018 a la Mejor Actriz y nominación a la Mejor Autoría LA RIOJA Domingo, 18 noviembre 2018, 01:08

Logroño. Emilia Pardo Bazán irrumpe como un torbellino en una reunión de académicos -entre otros Marcelino Menéndez Pelayo, José María de Pereda, Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas Clarín- y les lanza un reproche colectivo por no admitir su ingreso en la Real Academia de la Lengua simplemente por el hecho de ser mujer. Así arranca 'Emilia', representación que hoy acoge el Salón de Columnas del Teatro Bretón (a las 20.30 horas y al precio de 12 euros) en el marco del ciclo Mujeres Protagonistas.

En esta ocasión la protagonista es la excepcional escritora gallega, una persona fuerte, culta y extraordinariamente divertida y, sobre todo, una mujer adelantada a su época. Pilar Gómez es quien se encarga de dar vida a esta Emilia Pardo Bazán, interpretación que le ha valido el último Premio Max a la Mejor Actriz, mientras que Anna Costa y Noelia Adánez estuvieron nominadas al mismo galardón en la categoría de Mejor Autoría.

Basada en escritos reales y reflexiones de la propia Pardo Bazán, 'Emilia' nace de la lectura por parte de la historiadora Noelia Adánez de la correspondencia entre la autora de 'Los pazos de Ulloa' y Benito Pérez Galdós.

Durante la representación, el espectador es testigo del acalorado parlamento de Emilia ante los académicos, alocución que va salpicando de pequeños fragmentos de su vida, como la ruptura de su matrimonio, su romance con Pérez Galdós, su faceta como madre o sus reconocimientos como escritora. Y es que, como decía, «me mueve tanto el amor como la literatura».

Nada convencional y extravagante, ella solo pedía el reconocimiento que se le negó -«Hoy de aquí no me muevo y me declaro candidata perpetua a entrar en esta Academia», clamó ante los académicos-.