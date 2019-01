«Nada tiene pies ni cabeza en el arte; no es matemático, es un poco improvisar» Ismael Loperena junto a una de sus obras. :: miguel herreros Ismael Loperena | Pintor El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales expone, hasta el 26 de enero, una antológica de Loperena, donde color, figuración y espiritualidad se dan la mano ESTÍBALIZ ESPINOSA Logroño Martes, 1 enero 2019, 19:17

«El arte es espiritual o no es». Ismael Loperena (Arguedas, Navarra, 1954) recupera las palabras de Kandinski para referirse a su modo de hacer y entender la pintura. Porque él se dice pintor, que no artista. Y al igual que el maestro ruso, en su obra color y geometría sustentan un arte que no escapa a la intrínseca relación entre el artista y la espiritualidad; a la comunión entre el autor y el espectador. Más aún, ambos comparan esta espiritualidad con una pirámide.

-Hábleme de ese triángulo espiritual.

-En sus vértices está el pintor, el público y, en el superior, la inspiración o el misterio o Dios... A partir del triángulo voy elaborando pintura de valores, símbolos eternos que intento humildemente trasladar a la pintura contemporánea para recordarnos que en nuestra existencia -como decían los antiguos filósofos griegos- los conceptos más importantes son dos: eros (amor) y tánatos (muerte).

-¿Y cómo contempla la muerte alguien que, como usted, ha pintado su propio ataúd?

-La contemplo como hay que contemplarla. Naces, amas y mueres, y esto es así. Me voy preparando y haciendo compañero de la muerte, pero no con tristeza, porque afrontar la muerte es el primer paso para celebrar la vida, para hacer la rutina bella.

-Su obra difícilmente se ajusta a formatos y soportes concretos. ¿Es como usted, nada convencional?

-Al final es la inspiración. También reciclo y reutilizo muchas cosas, ejemplo de que hay que cuidar el planeta para próximas generaciones. Nada tiene pies ni cabeza en el arte, no es matemático; yo veo un tubo en los contenedores y de ahí saco un tótem. Es un poco improvisar.

-Pero en sus pinturas hay retratos, paisajes, figuración geométrica... luego no hay tanta improvisación.

-Hay una línea con la que intento homogeneizar cada exposición. El otro día un colega me dijo que parezco 25 pintores en uno, todos buenos. Yo tengo varias voces, es una especie de competición conmigo mismo para no aburrirme, para hacer bella y atractiva mi rutina y luego crear el triángulo con el público.

-Su devenir vital ha sido muy ajetreado, ha viajado de aquí para allá movido por la aventura, el amor... muchas veces improvisando. ¿De qué forma se traducen esas experiencias en su pintura?

-También soy figurativo de paisajes y los hago de los lugares por donde viajo: Nueva York, Portugal, Caracas, Bruselas... Y algo importante, en el año 87, cuando vivía en Alicante, tuve una enfermedad mortal y a dios gracias me salvé con 33 años.

-¿Supuso un punto de inflexión en su vida?

-Sí. Pongo el ejemplo de San Pablo, de la caída del caballo que te hace espabilar. Tuve una vida juvenil demasiado bohemia y a partir de aquello me dije: 'si a mí me sirve este contacto espiritual a través del arte, ¿por qué no le va a servir a otros como espectadores? Hacer de lo ordinario algo extraordinario, eso es hacer Dios y eso hay que construirlo con amor.

-Da la sensación de que el arte le ayuda a vivir y a disfrutar de la vida.

-Me acompaña mucho, yo no sé cómo se puede vivir sin pintar.

-Y eso que empezó tarde, a pesar de tener en casa a un maestro (su padre, el escultor Antonio Loperena, es autor de la estatua de Quintiliano en Calahorra).

-Sí, en la selva de Venezuela. Empecé a estudiar Magisterio en Logroño y Bellas Artes en Bilbao pero pasé de todo. Viajé a Australia (como marinero en un barco de transporte de corderos), a Suiza (trabajó de peón de albañil) y fui a Venezuela con un amigo para quince días y nos quedamos tres años; éramos jóvenes, en el Caribe... Allí no encontraba nada para vivir, hice una lámina por la que me dieron 200 bolívares y así empecé a pintar, pero no pensaba ser pintor.

-Y de ahí a Alicante, de vuelta a Navarra y acabó en Bruselas.

-Me enamoré de una mujer que vivía en Bruselas, cogí la vespa y me presenté allí. Fui para quince días y me quedé ocho años.

-Cada vez que se va por unos días da miedo.

-Ya no, cuando tuve a mi hijo senté la cabeza. Ahora vivo del arte, soy un profesional, y creo que el aficionado debe dejar las buenas salas al profesional.

-Actualmente reside en Fontellas (Tudela). ¿Qué impronta ha dejado el Ebro, la Bardena, el Moncayo... en su obra?

-Yo pinto mucho esos paisajes, sobre todo el Castildetierra (pináculo rocoso icono de la Bardenas Reales), una imagen muy recurrente en mis pinturas. Pero prefiero que hables más de la espiritualidad que de mi obra.