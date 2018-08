«Ya no pienso en el cheque antes que en la historia y el personaje» Estrena 'Papá y mamá', una comedia negra de su amigo Brian Taylor, y dice que sólo quiere rodar películas independientes Nicolas Cage Actor MARÍA ESTÉVEZ LOS ÁNGELES. Jueves, 30 agosto 2018, 00:06

Su prolífica carrera, sus altibajos, sus problemas con el fisco, su pelea con su mejor amigo, Johnny Depp, y sus divorcios han hecho de Nicolas Cage (Long Beach, California, 1964) uno de los personajes más fascinantes de Hollywood. En pleno retorno a la cima, el actor apuesta por protagonizar películas independientes de alto voltaje con realizadores «visionarios». El superviviente Cage, que logró soprender con 'Mamá y papá' en los festivales de Sundance, Cannes y Toronto, estrena mañana en España esta comedia negra dirigida por su gran amigo Brian Taylor, con quien ya trabajó en 'El motorista fantasma'. Entre el terror y la carcajada, en esta soez narración ofrece una de sus interpretaciones más sorprendentes, multiplicando las emociones hasta convertir la acción en un constante delirio.

-¿Qué le mueve hoy a protagonizar un proyecto?

-Me entusiasma una historia cuando despierta mi curiosidad. El director es otro factor importante. Me gusta trabajar con visionarios, con realizadores que creen en lo que hacen y me ofrecen una aventura salvaje durante la filmación. Como intérprete no me cuesta encontrar los recursos emocionales, pero a veces, cuando me faltan la experiencia y las vivencias de mi personaje, necesito al director para ayudarme a crear el papel.

-Ha trabajado con muchos realizadores importantes, pero ahora prefiere los debutantes.

-Es un lujo colaborar con un director que sabe lo que quiere. No me gusta perder el tiempo. No estoy en un rodaje para tratar de entender al director, sino su visión personal del proyecto. En este caso no hubo necesidad de grabar planos excesivos, ni de repetir tomas sin descanso cuando no hacía falta. La labor del director fue excelente.

-¿Qué destacaría de Brian Taylor?

-Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Trabajamos juntos en 'El motorista fantasma' y ambos disfrutamos de la experiencia. Los dos sentimos la misma atracción por un tipo de humor absurdo, soez. Tenemos gustos similares que nos permite trabajar juntos con comodidad. Digamos que estamos sincronizados en la misma frecuencia y nos entendemos bien. La sincronización entre director y actor me parece especialmente necesaria si vas a rodar una comedia negra.

-Ha tomado la ruta de las películas independientes.

-Sí. He vuelto a mis raíces. Son proyectos donde el director tiene las riendas, en los que los ejecutivos no planean sobre los guiones cambiando esto y aquello sin tener ni idea de lo que hacen y destruyendo proyecto tras proyecto.

-Asegura que le gustaría dejar de actuar para dedicarse a dirigir.

-Es mi plan. Pero ahora mismo, soy actor y continuaré durante varios años con la interpretación. Pero en un futuro próximo me gustaría invertir toda mi energía creativa en dirigir películas.

-¿Se ha sentido atrapado por su situación económica?

-Sí. Durante un tiempo no pude elegir libremente y me vi obligado a participar en proyectos que en otras circunstancias económicas no habría interpretado. Pero mi situación ya cambió y ahora estoy invirtiendo mi tiempo en rodar sólo películas independientes.

-¿Por qué protagonizó tantas películas en los últimos dos años?

-Por mis problemas con Hacienda he tenido que trabajar sin descanso. Algunas de las películas que acepté no fueron decisiones afortunadas, pero no tenía elección. Ahora empiezo a ver la luz y elijo películas independientes y con sustancia. Ya no pienso en el cheque antes que en la historia y el personaje.

-¿Cuál es el papel de Hollywood ante la situación política actual?

-Más que nunca el cine se revela como una cura, una vía de escape que nos entretiene y nos ayuda a olvidar. Debemos agradecer que una película o una serie nos permita pasar el día con una sonrisa, distraídos de la política o sus consecuencias. Las películas son la mejor forma de entretenimiento y diría que la más barata. El cine nos guía a través de nuestras experiencias. Es un arte que expresa realidades, nos entretiene y estimula.