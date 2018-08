«Pides un crianza en Logroño y sabe a Fender Stratocaster» Jesús Senra, Marc Ros y Axel Pi, miembros de Sidonie, brindan con vino en Bodegas Franco-Españolas. :: MUWI El trío barcelonés regresa mañana a Logroño para liderar el MUWI y actuar en su Escenario Principal Marc Ros Cantante de Sidonie DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Jueves, 23 agosto 2018, 09:41

Sidonie ya ha actuado en Logroño en casi todos los formatos posibles, desde el Café de La Luna, pasando por diferentes salas y también la carpa del festival Actual. Sólo le quedaba el MUWI Rioja Fest, en el que actuarán en la noche de mañana a partir de las 00.40 horas. El cantante Marc Ros habla en esta entrevista de su último disco, 'El peor grupo del mundo' (2016), título que hace referencia a un mal trago y punto de inflexión.

-Logroño ha visto 'crecer' a Sidonie, ¿pueden decir lo mismo muchas otras ciudades?

-Al final tienes ganas de volver cuando te sientes bien acogido y Logroño es una de esas ciudades en las que, desde los primeros días, desde el Café de La Luna, hemos sentido mucho apoyo. Después ya hay cosas que nos tiran, hemos hecho buenos amigos y somos amantes del vino de Rioja, que también es un estímulo. Si quieres hablamos de eso.

-Claro. Ha asegurado que uno de sus olores favoritos es el de «barrica de un vino reserva», ¿es verdad?

-¿No te pasa que te pides un crianza en Logroño y te sabe a Fender Stratocaster? Sabe a madera buena, a algo hecho con cariño. Yo soy medio del Penedés y he vivido rodeado de la cultura del vino desde pequeñito, así que me produce alegría pasear por Logroño y ver a la gente tomando chatos de vino porque siempre lo relaciono con lo festivo. Vino y música es un binomio que funciona a la perfección.

-Los rockeros parece que se están 'refinando' y, en lugar de cerveza o whisky, beben vino. ¿Por qué?

-No sé si con la edad te aburguesas un poquito... aunque no es mi caso. En el caso de Sidonie, al haber crecido cerca del Penedés... a mí a los cinco años me ponían chupitos de vino. Esto no sé si debería decirlo pero era algo muy de los 80.

-En La Rioja, la merienda de pan con vino también era de los 80...

-¡Esa merienda me parece espectacular! Pero bueno, tampoco renunciamos a los placeres del whisky y de la cerveza. Hay una cosa en el vino que te lleva a la poesía, a la música, es algo incomparable.

-También ha afirmado que su icono erótico es Mª Dolores de Cospedal...

-No sé qué debía estar pensando cuando me lo preguntaron, debí de responder de forma muy relajada. No es que me arrepienta ni me gusta censurarme a mí mismo, pero me lo recuerdan a menudo y es como si no lo hubiera dicho yo, no me reconozco, así que no tengo palabras... Pero tengo otros iconos más interesantes, como Serge Gainsbourg, Brigitte Bardot, Claudia Cardinale...

-¿Y Andrea Levy, que fue espectadora del primer MUWI?

-No voy a añadir ningún comentario al respecto [ríe].

-Hablemos en serio. ¿Es 'El peor grupo del mundo' un homenaje a un mal momento pasado de Sidonie, en el que casi se separan?

-Los americanos dicen que hacen falta siete fracasos para llegar al éxito y nosotros nos hemos tenido que comer unos cuantos marrones. El hecho de habernos mantenido juntos y conservar la fuerza es lo que explica que llevemos en el pop más de veinte años. Si hubiéramos tirado la toalla ahora nos dedicaríamos a otra cosa y, probablemente, no seríamos tan felices si no hubiéramos sido fuertes en aquella época y hubiéramos aguantado los embistes.

-Y también celebran que fue una sabia decisión continuar, ¿no?

-A veces me preguntan qué consejo daría a los nuevos grupos y, aunque soy muy malo dándolos, siempre digo que hay que tener respeto entre los compañeros y tener paciencia. Nosotros tuvimos ese punto, aguantamos y aquí estamos.

-¿Esos malos momentos son la cara humana de un grupo tan festivo y alegre como Sidonie?

-Nosotros nos tomamos los conciertos como una especie de fiesta. Sólo salimos de Barcelona para pasarlo bien, no vamos a amargarnos nosotros mismos ni al público, concebimos el 'show' como un espectáculo total en el que lo sonoro y lo visual se juntan. Tiene que ser una fiesta. No queremos incitar a nadie a suicidarse, ese no es mi rollo...

-¿Tiene ese mensaje nombre y apellido de artista 'indie' actual?

-[Risas y silencio].

-'El peor grupo del mundo' contiene muchas referencias. ¿No puede resultar un disco casi sólo para fans?

-No, porque todo trasciende. Canciones como 'No sé dibujar un perro' o 'Carreteras infinitas' han gustado mucho a los niños pequeños, que no conocen a Suede.