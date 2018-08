Piden más concienciación contra la hepatitis C María Donatelli. :: L.R. EFE. Domingo, 5 agosto 2018, 23:31

El tratamiento antiviral de acción directa contra la hepatitis C sigue siendo «ampliamente inaccesible» y los trabajadores sanitarios necesitan «más concienciación» sobre las poblaciones claves, dijo María Donatelli, gerente en la agrupación de ONG, Coalition PLUS. «Hemos hecho un estudio piloto en India, Indonesia, Malasia, Marruecos y Tailandia. La conclusión es que el camino hacia un tratamiento de hepatitis está lleno de obstáculos. Hay muchas necesidades entre poblaciones clave que no se tienen en cuenta y hay mucho que hacer para adaptar las políticas a los cuidados», advirtió Donatelli. La Coalition PLUS, que agrupa a más de 60 organizaciones de 35 países, elaboró el informe 'Cuidado con la brecha: Políticas en VHC frente a experiencias de la comunidad', en el que estudió en cinco países para analizar los obstáculos en el acceso al tratamiento a la hepatitis C.