El personal sanitario pide la vacuna del sarampión EFE. Lunes, 22 octubre 2018, 23:26

La Federación Panhelénica de Empleados de Hospitales Públicos (POEDIN, en sus siglas griegas) denunció ayer «la indiferencia proverbial» del Ministerio de Salud heleno ante los riesgos a los que se ve expuesto el personal sanitario, que no recibe vacunas contra el sarampión a pesar del aumento de casos.

«Aunque según nuestros datos 200 trabajadores sanitarios han sido hospitalizados por sarampión, 20 de ellos con síntomas severos, y que el personal sanitario es un grupo de riesgo, no hay en marcha medidas para prevenir la transmisión de enfermedades a profesionales de la salud». Según la Federación, los hospitales helenos no cuentan con el material necesario para vacunar a su personal, ni tampoco con los reactivos para comprobar el nivel de anticuerpos. La Federación pide «mayor responsabilidad frente a un problema de salud pública grave» y que no se obligue al personal sanitario a pagar de su bolsillo las vacunas necesarias.