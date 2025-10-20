LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

MIGUEL PECHE

Berna González Harbour, en el Aula de Cultura

Lunes, 20 de octubre 2025, 22:07

Comenta

Con una charla sobre su doble faceta profesional, la periodista y escritora cántabra Berna González Harbour abrió este lunes un nuevo curso del Aula de Cultura, que organiza Diario LA RIOJA con la colaboración de UNIR. Famosa por su serie de novelas policiacas protagonizadas por la comisaria Ruiz desde 'Verano en rojo (2012) hasta 'El sueño de la razón' (2019), acaba de cambiar de género con 'Qué fue de los Lighthouse' (Destino), una historia sobre una saga familiar británica –inspirada en la suya propia– y la herencia del colonialismo. En su encuentro con el público riojano, celebrado en el centro Ibercaja Portales de Logroño, González Harbour dialogó con Carlos Aganzo y firmó ejemplares de sus libros.

Te puede interesar

