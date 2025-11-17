La danza también es cultura europea

Las producciones de danza europeas, al igual que la industria cinematográfica, pueden utilizar el eslogan 'es cultura europea'. El viernes lo pudimos comprobar en el ... programa del Malandain Ballet de Biarritz. Una maravillosa propuesta de danza neoclásica europea con acento francés, en su técnica y concepto coreográfico.

'Mosaïque' (Biarritz 2023) es un mosaico musical de piezas que van desde Mozart hasta melodías de Simon Jeffes, pasando por Tchaikovsky, Massenet, Chopin, Ravel o incluso Saint-Saëns. Un programa compuesto por fragmentos del repertorio del Sr. Malandain que nos ofreció pasajes deliciosos en términos neoclásicos de nuestro siglo.

El Ballet Malandain vuelve a Logroño con una propuesta interesante, sólidamente construida y cuya técnica brilla por su limpieza. En su última visita (Riojafórum 2022) presentaron un programa muy distinto a lo visto el viernes en el Bretón. Una nueva entrega que ratifica la exquisita y contemporánea visión del repertorio del coreógrafo. Sus trabajos siempre sorprenden por su originalidad y frescura aunque a veces epaten por vanguardistas. La ductilidad y la lozanía de sus intérpretes nos ha fascinado por esa capacidad de bailar utilizando todo el conocimiento técnico clásico para introducir formas expresivas más cercanas al siglo XXI.

Un programa sustentado en solos y dúos es un reto solo asumible con intérpretes de calidad. Malandain domina el arte del paso a dos neoclásico y pone de manifiesto la versatilidad de su lenguaje al servicio de músicas variadas que van desde las reflexivas hasta melodías con toques de humor. Todo el trabajo escénico tiene un claro marchamo de la factoría Malandain.

Es complicado destacar algunas piezas. Me gustaría reseñar dos momentos, de los ochenta minutos bailados, por su antagonismo coreográfico evidente. A Saint-Saëns y su 'Muerte del Cisne', por conocida y reconocible melodía, le sobraban tres de las cuatro repeticiones. Sin embargo, el brevísimo paso a dos 'Nocturnes', con música de Chopin, al piano, calaba hasta el alma y explotaba en un torrente de sensibilidades y sensualidades que supieron trasladar maravillosamente Julie Bruneau y Alejandro Sánchez Bretones.

Esta variada paleta musical y coreográfica llega a un apoteósico final con la hipnótica partitura de Ravel. El aplauso es pedido y no negado pero, tengo que remarcar que la atmósfera musical crecía en intensidad mientras que la coreografía no conseguía alcanzar ese clímax de locura magnética a la que el Bolero conduce a los músicos. Aplausos cerrados y cálidos, bravos y gran reconocimiento del público por la actuación premiaron la presencia de todos los intérpretes en el saludo final.