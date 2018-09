«Lo peor que le puede pasar a una sociedad es la autocensura» José Guirao Ministro de Cultura y Deporte ALBERTO MOYANO SAN SEBASTIÁN. Domingo, 23 septiembre 2018, 00:37

El ministro de Cultura, José Guirao (Pulpí, Almería, 1959), considera que lo políticamente correcto es «un fenómeno que viene de lejos y que se ha exacerbado», y advierte del peligro de caer en la autocensura, «de convertirnos en una sociedad puritana de salida». En una entrevista concedida ayer a este periódico tras entregar en San Sebastián el Premio Nacional de Cinematografía, Guirao cuestiona determinados usos de las redes sociales.

-Desde el sector cinematográfico hay una sensación de desapego institucional hacia su industria. ¿Obedece a datos objetivos o es una percepción subjetiva?

-Desde el ministerio el interés y el afecto por el cine es total. Es verdad que todos somos conscientes de que ha habido períodos de altibajos en la relación con el cine y que ahora mismo estamos saliendo de una crisis que nos ha afectado a todos. Y especialmente al sector cultural. Desde este Gobierno el apoyo al cine, al audiovisual y a las industrias culturales es total y vamos a trabajar con ellos con todos los afectos.

-¿Se ha hecho desde determinados sectores un cliché del cine español? La supuesta inflación de películas sobre la Guerra Civil, por ejemplo.

-Yo creo que no obedece a la realidad en absoluto y mucho menos ahora. Justamente, en los últimos años el cine español ha hecho una demostración de variedad y apuesta por la calidad, así como por internacionalizar sus producciones. Mi percepción previa a llegar al ministerio, es decir, como ciudadano amante del cine, es que eso es un tópico. Esa desafección se da, quizás, en algunos sectores, pero no en el público en general. En los últimos años, he visto con agrado que hay mucha gente viendo, no blockbusters, sino cine español, también espectadores jóvenes.

-Lo que sí es un dato objetivo es que las ayudas públicas al cine distan mucho de las que se conceden en países de nuestro entorno: 800 millones de euros en Francia, 400 en Italia, 250 en Alemania...

-De Francia no hablemos porque no hay manera de compararse... No, es verdad que la financiación todavía es escasa. Si conseguimos sacar adelante los Presupuestos, vamos a intentar que haya una mayor financiación. De hecho, este año hemos tramitado una modificación presupuestaria para aumentar en diez millones de euros las ayudas al cine y llegar hasta los 42 millones que, luego, con otras partidas, se van hasta los 47. Se está haciendo un esfuerzo, al igual que en profesionalizar más las convocatorias y en apoyar más a las mujeres creadoras.

-Precisamente, hoy asistirá a la firma de la Carta por la Paridad y la Inclusión de las Mujeres en el Cine. ¿Cómo se puede impulsar la igualdad? Los festivales dicen que programarían más películas de mujeres si las hubiera y las mujeres que tienen dificultades extra para encontrar financiación.

- Llevan razón ellas y llevan razón los festivales. Éste es un techo de cristal que hay que ir rompiendo poco a poco. Una de las novedades que hemos introducido en las ayudas a los proyectos especiales -con un sesgo más cultural- es que este año puntúa por primera vez la presencia de directoras, productoras y guionistas, las funciones de mayor responsabilidad en una película. Para el Gobierno la igualdad es una prioridad, lo demostró desde el primer momento, y en todas sus políticas transversales es un objetivo prioritario. Ésa es la tarea que nos hemos marcado.

-El #MeToo ha traído la necesaria denuncia de una injusticia estructural, pero también ha generado casos de censura, como parece ser el caso de Woody Allen.

- Las dos cosas son verdad. Por una parte, el #MeToo ha tenido una parte muy positiva de sacar a la luz un problema que parece ser que existe. Yo no he pertenecido nunca a la industria del cine y no sé sus interioridades, pero cuando ha tenido ese arraigo y se ha convertido en un movimiento tan grande es que responde a una realidad. Pero como ocurre con todas las cosas, si se lleva a extremos puede tener alguna derivada que no se corresponda con la verdad. En el caso de Woody Allen, lo cierto es que no está condenado por nada, ni tiene ningún proceso abierto, con lo cual, en su caso me parece que se está extrapolando una denuncia a una realidad judicial.

-¿Está en peligro la libertad de expresión, amenazada por una pinza? Por un lado, con leyes que pueden llevar a un rapero a la cárcel; por otro, con una presión de redes sociales que pueden organizar un linchamiento virtual o un boicot en cualquier momento. Eso ha generado un cierto pavor.

-Sí, efectivamente, están las leyes y los procedimientos judiciales sobre los que yo no opino porque todo el mundo sabe que aquí hay separación de poderes y hay que dejar que el judicial actúe según su criterio y valoración. Sí es verdad que lo peor que le puede pasar a una sociedad es la autocensura, que nos convirtamos en una sociedad puritana de salida. Éste es un fenómeno que viene de muchos años atrás y que se denominó 'políticamente correcto'. Es verdad que la política tiene que dar ejemplo en la manera en la que se expresa, pero también lo es que si eso lo aplicamos a todos los sectores de la sociedad nos perdemos bastantes cosas de la creatividad. Digamos que son fenómenos que se han exacerbado, que tienen una parte de razón, pero que no siempre la tienen toda. Decía el poeta José Ángel Valente que «no podemos creer que tenemos razón por haberla tenido». Y a veces, habiendo tenido la razón, tiempo después la perdemos. Lo mejor es que este tipo de fenómenos los analicemos con cierta frialdad, distancia e ironía, y evitar que se conviertan en dogma porque para una sociedad resulta fatal convertirse en dogmática.