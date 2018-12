Penélope Cruz y Antonio Banderas, aspirantes a los Globos de Oro Antonio Banderas y Penélope Cruz. Los actores reciben su cuarta nominación por dar vida a Donatella Versace y Pablo Picasso en series de televisión OSKAR BELATEGUI Viernes, 7 diciembre 2018, 00:53

madrid. Los dos actores españoles con más proyección internacional aspiran este año a los Globos de Oro por sendos trabajos televisivos. Penélope Cruz compite por el galardón a la mejor actriz secundaria de una miniserie gracias a su trabajo en 'El asesinato de Gianni Versace', donde encarna a la hermana del diseñador, Donatella Versace. Banderas, por su parte, es candidato como mejor actor protagonista en una miniserie por dar vida a su paisano Pablo Picasso en 'Genius: Picasso', de National Geographic. Ambos estuvieron nominados al Emmy sin conseguirlo.

Tanto Penélope como Banderas saben lo que es ir a una gala de los Globos de Oro, considerados la antesala de los Oscar y que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood. La gala de esta 76 edición se celebrará el 6 de enero en el hotel Beverly Hilton con los actores Andy Samberg y Sandra Oh como maestros de ceremonias. Es la cuarta vez que los intérpretes españoles optan a la estatuilla, aunque nunca la han ganado. Cruz fue candidata por 'Volver', 'Nine' y 'Vicky Cristina Barcelona', mientras que Banderas lo logró por 'La máscara del Zorro', 'Evita' y 'And Starring Pancho Villa as Himself'.

La película con más nominaciones, seis, es 'El vicio del poder', basada en la vida de Dick Cheney, un callado burócrata de Washington que acabó convirtiéndose en vicepresidente de Estados Unidos durante el mandato de George W. Bush.

'El vicio del poder' compite en la categoría de comedia al ser una sátira política. En el apartado de drama dominan las cinco nominaciones de 'Ha nacido una estrella', la ópera prima de Bradley Cooper, que pone al día un clásico con la ayuda de Lady Gaga. Los dos actores son candidatos al Globo de Oro, en el caso de Cooper por partida doble: como actor y director. El premio que tiene asegurado -también en los Oscar- es el de mejor canción por 'Shallow'.

También reciben cinco nominaciones 'La favorita', la nueva película del griego Yorgos Lanthimos ambientada en la Inglaterra del siglo XVIII, y 'Green Book', la primera película dirigida por Peter Farrelly (el de 'Algo pasa con Mary'), que deja a un lado el humor escatológico para contar la historia de amistad entre un violento italoamericano (Viggo Mortensen) y un refinado pianista negro (Mahersala Ali).

'Infiltrado en el KKKlan', 'Black Panther' y 'Bohemian Rhapsody' se las verán con 'Ha nacido una estrella' en la categoría de drama, mientras 'Crazy Rich Asians', 'La favorita', 'Green Book' y 'El regreso de Mary Poppins' lo harán en el de comedia. 'Roma', de Alfonso Cuarón, producida por Netflix, brinda a su autor nominaciones como director y guionista, aunque el premio para el que es favorita es el de película de habla no inglesa.

Lady Gaga tendrá una dura rival como mejor actriz con Glenn Close por su papel de hastiada mujer de un escritor Premio Nobel de Literatura en 'La buena esposa', aunque también tienen posibilidades Nicole Kidman por 'Destroyer', Melissa McCarthy por '¿Podrás perdonarme algún día?' y Rosamund Pike por 'A Private War'. En la categoría de comedia, destacan los nombres de Emily Blunt por rejuvenecer a Mary Poppins, Olivia Colman por 'La favorita', Charlize Theron por 'Tully', Constance Wu por 'Crazy Rich Asians' y Elsie Fisher por 'Eigh Grade'.

En interpretación masculina, además de John David Washington por 'Infiltrado en el KKKlan' y Bradley Cooper por 'Ha nacido una estrella', están Willem Dafoe en el biopic de Julian Schnabel 'Van Gogh, a las puertas de la eternidad', Lucas Hedges por 'Identidad borrada' y Rami Malek, clon de Freddie Mercury en 'Bohemian Rhapsodie'. En comedia, además de Christian Bale ('El vicio del poder'), Viggo Mortensen ('Green Book'), John C. Reilly (El Gordo en 'Stan & Ollie') y Lin-Manuel Miranda ('El regreso de Mary Poppins'), competirá Robert Redford por 'The Old Man and the Gun'.