La Peña Taurina 'El Quite' convoca el XVII Certamen Internacional de Pintura Taurina LA RIOJA Jueves, 5 septiembre 2019, 11:18

La Peña Taurina 'El Quite', de Logroño, ha convocado el XVII Certamen Internacional de Pintura Taurina, cuyo único ganador recibirá un premio de 1.800 euros más diploma. Según ha informado la peña, al concurso podrán presentarse todos aquellos trabajos cuyo tema estén relacionados con la fiesta del toro o el arte de la tauromaquia.

Los cuadros seleccionados se exhibirán durante las próximas fiestas de San Mateo en la sala de exposiciones de Ibercaja, en la calle San Antón, 2 bajo, de Logroño. El premio se entregará en un acto que se anunciará en los próximos días y al que deberá acudir el ganador o, en su defecto, una persona delegada. Según informa la peña, el plazo de presentación se abrió el día 1 de septiembre y se extenderá hasta el 15 de septiembre, ambos inclusive, y el horaro previsto es de 9.30 a 14 horas, de lunes a viernes.

Cada autor o artista solo podrá presentar una obra, que obligatoriamente deberá estar montadas en bastidor o soporte sólido, así como no ser inferior a 80 por 60 cm., y no se admitirán las protegidas por cristal o cualquier otro elemento. Las obras podrán presentarse firmadas y deberán llevar un título y un breve resumen explicativo. El estilo y la técnica serán libres y, además, la obra galardonada con el primer premio quedará en propiedad de la Peña Taurina 'El Quite', la cual se reserva los derechos de propiedad.

La Peña 'El Quite', fundada en 1983, busca con esta convocatoria la promoción, difusión y divulgación de la tauromaquia. «Toros y pintura han estado siempre unidas», señalan en la convocatoria del certamen.