La película canadiense 'Genèse' gana la Espiga de Oro de la Seminci

El filme 'Genèse' (Génesis), de Philippe Lesage, se alzó ayer con la Espiga de Oro de la 63 edición de la Seminci, en la que 'The Miseducation of Cameron Post', de Desiree Akhavan, y 'A la vuelta de la esquina', de Thomas Stuber, se llevaron la Espiga de Plata en un premio otorgado 'ex aequo'.

La cinta ganadora aborda el despertar sexual de tres personajes adolescentes y contiene, al igual que su anterior largometraje, tintes autobiográficos, aunque el realizador ha evitado encuadrar la historia en una época concreta para evitar el discurso generacional. Lesage reconoció ante los medios de información la «emoción» que siente al premiarse, por primera vez en España.

El premio para el mejor actor fue para Thèodore Pellerin por su interpretación en 'Gènese'; mientras que el de la mejor actriz recayó en manos de Halldóra Geirhardsdóttir por su trabajo en 'La mujer en la montaña', según decidió ayer en su fallo el jurado internacional de esta Semana Internacional de Cine de Valladolid. Los honores al mejor director de esta edición también fueron a parar el canadiense Lesage.

La cinta 'Ága', el segundo largometraje del director búlgaro Milko Lazarov, fue reconocida con la Espiga Verde.