PASEN Y VEAN

Desde que arrancó la programación cinematográfica de Actual, ha tenido de todo. El público ha disfrutado con anticipación de una serie de títulos que tras coronarse con abundantes premios en los más destacados festivales de cine estaban llamados a convertirse en referencia una vez alcanzaran la cartelera comercial. Por lo tanto, el veterano y asiduo espectador de la muestra logroñesa ha conocido toda suerte de historias, desde las más conservadoras a las más potentes y originales. Ha distinguido estilos aseados y formas muy arriesgadas. Descubierto cineastas y tendencias, en cualquiera de los géneros, atemperados o de vanguardia, y en todos los formatos posibles. En pocas palabras, ha sido testigo de lo natural y sobrenatural, y cuando el tesoro parecía agotado, surge una eclosión, si no nueva, al menos con mucha pegada. Si acaso faltaba algo por proyectarse en la pantalla, algo insólito desde el planteamiento de la historia, se va a descubrir en esta edición. ¿Cuándo se ha visto que un niño de doce años lleve a juicio a sus padres para recriminarles su desfachatez por traerle a esta deforme vida?

Este es uno de los esbozos encapsulados más chocantes que quepa imaginar. Este ditirámbico asunto se propone en 'Capharnaün', escrito y dirigido por la realizadora y actriz libanesa, Nadine Labaki. Filme dramático llamado a convertirse en estrella del certamen y posiblemente objeto de encontronazos como de entusiasmos. Cuando hay niños de por medio hay que tener muy en cuenta la utilización moral y emocional de su cometido.

No todo va a ser sufrimiento y dolor. La parte divertida proviene de Islandia, en forma de sátira ecológica y lleva por título 'La mujer de la montaña', de Benedikt Erlingsson, que presenta la dualidad de su personaje central, Halla, una ciudadana ilustre en su proyección pública y una inasequible al desaliento activista por la defensa del medio ambiente en su inmersión en la protesta y clandestinidad. Una gozada.

El veterano cineasta canadiense Denys Arcand se muestra incansable en su ajuste de cuentas contra el sistema capitalista. 'La chute de l'empire Américain', es una endiablada diatriba, llena de sarcasmo y mala baba, que arremete contra los enjuages financieros del poder y apuesta por el cinismo de los humildes que con un botín en la mano pretenden equiparse a los dueños del tinglado.

La clave musical la encontramos en 'Leto', dirigida por Kirill Serebrennikov, una gozosa y entusiasta inmersión en el creciente mundo del rock en San Petesburgo antes de la caída del régimen soviético. Con manera de documental, Ciro Guerra y Cristina Gallego posan su mirada en el auge del narcotráfico a principios de los 70 en la apasionante 'Pájaros de verano', uno de los grandes largometrajes de la muestra.

Fuera de la sección oficial pululan un puñado de títulos que no van a dejar indiferente a nadie. 'Campeones', en la Filmoteca, es un cariñoso homenaje al exitazo de Javier Fesser. En la misma ubicación, una airada defensa de la identidad sexual en 'The Miseducation of Cameron Post', de Desiree Akhauan. 'The third wife', de Ashleigh Mayfair, representa al cine asiático. Una dulce, delicada, sensual historia, ambientada en el Vietnam rural del siglo XIX, sobre una joven muchacha que se va a convertir en tercera esposa de un hacendado. En los cines 7 Infantes la ración de maratón. Tres zambombazos que dejan huella. La última locura de Lars von Trier, 'The house that Jack Built', asesinos en serie. Gaspar Noé firma una orgía en 'Clímax' y la pieza más disfrutable es de animación, tiene producción española y es una maravilla, 'Another day of life', de Raúl de la Fuente y Damian Nenow.