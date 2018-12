«El pasado no sirve» La banda Love of Lesbian al completo. :: promocional Viernes, 14 diciembre 2018, 00:29

«Lo que hemos hecho en el pasado no nos sirve para reivindicarnos. Somos la última canción y el último disco que hemos hecho», sentencia Santi Balmes que prefiere no relajarse, que la banda no se convierta en un ejercicio nostálgico y piensa que todavía queda mucho por mostrar en el camino de Love of Lesbian.