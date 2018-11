A partir de dos pequeños álbumes y de placas negativas de vidrio Jesús Rocandio y Javier García Turza ante una foto de Suso. :: m. h. E.E. SAN MILLÁN. Sábado, 24 noviembre 2018, 23:54

Javier García Turza, como comisario, y Jesús Rocandio, el coordinador de la conservación fotográfica, son los responsables de la exposición 'San Millán de la Cogolla: otra mirada' y de la recuperación del material fotográfico del archivo emilianense. Concretamente de las 518 imágenes obtenidas de las placas negativas de vidrio allí custodiadas (la mayoría), así como de dos pequeños álbumes.

«Lo más antiguo que nos hemos encontrado son dos álbumes con una serie de fotos positivadas, en uno de los cuales están fechados los priores del monasterio desde 1878/79 hasta 1901», explica Rocandio, cuya labor de recuperación de los negativos ha pasado por liberarlos de hongos. «Algunos hubo que retirarlos porque eran irrecuperables y porque, como en las manzanas, los hongos pasan de una pieza a otra».

La labor de estabilizar y restaurar las placas originales y de positivarlas sobre papel de algodón baritado supuso a su equipo de la Casa de la Imagen casi cinco meses de trabajo. Finalmente, señala, «les hemos devuelto el esplendor que perdieron con la abrasión y la acción de los investigadores que las manipularon. Lo que hemos conseguido es que no avance el deterioro, que es lo más importante.».

Las placas restauradas ya han regresado al archivo del monasterio de Yuso. Y de ellas se han obtenido las cincuenta fotografías de la exposición recién inaugurada. De su selección nos habla Javier García Turza. «Teníamos que hacer una selección entre muchas fotos que resultan repetitivas. Por ejemplo, de niños haciendo la Primera Comunión tenemos a varias promociones durante varios años, y lo mismo ocurre con las fotos familiares. Hemos elegido las más hermosas, más llamativas, más sugerentes...».

Personalmente, el comisario de la muestra reconoce su debilidad por el retrato de dos niñas que posan con sus mejores galas (en la foto inferior izquierda de este reportaje). «Es de una belleza exquisita», apunta.

Jesús Rocandio, por su parte, se queda con dos estampas. «Una fotografía humana de una pareja mayor cuyas caras son un registro de la vida y que, además, la foto está técnicamente perfecta. También tengo debilidad por la foto de Yuso nevado porque me parece absolutamente pictórica. He visto montones de fotos de Yuso desde ahí, e incluso yo he hecho alguna, y la que más me gusta es ésta».