«Parad, parad», suplicó la víctima de La Manada de Callosa

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación sobre los cuatro detenidos por la violación en grupo a una joven de 19 años en Benidorm y Callosa d'En Sarrià (Alicante) durante Nochevieja con la sospecha de que podrían ser autores de, al menos, otros dos casos similares. Los investigadores no descartan que aparezcan más violaciones o abusos de manera grupal, en las próximas fechas.

La Guardia Civil ya ha atribuido formalmente a uno de los detenidos, un joven de 22 años, otro presunto abuso sexual cometido en el mes de octubre. En esta ocasión, convenció a una chica para que se subiera a su coche y luego realizó tocamientos sin consentimiento e incluso trató de bajarle los pantalones. La víctima no denunció entonces, pero sí ha declarado a raíz del último caso de la ya bautizada como La Manada de Callosa.

El abogado de la víctima, Francisco González, explicó que el vídeo de la supuesta agresión dura unos 5 minutos y allí la víctima repetía: «Parad, parad». González cree que los miembros del grupo «sabían lo que hacían porque hablan y se coordinan. Y cuando la chica decía 'no, no, no', le tapaban la boca con la mano o alguna tela».

El letrado cree que hubo premeditación para llevarla a un grado de intoxicación que anulara su voluntad. Sus recuerdos son borrosos. «Le vienen fogonazos de aquel día», manifestó, y lo último que recuerda fue cuando, tras cerrar el local de Benidorm donde se hallaba fue a un domicilio de la localidad para seguir bebiendo. A partir de ahí, todo se le desdibuja. En opinión de González, desde allí la trasladaron ya narcotizada a la vivienda de Callosa d'En Sarrià donde sucedieron los hechos.

Los acusados han mantenido que se encontraban bajo los efectos del alcohol y las drogas y que no recuerdan «nada» de lo sucedido.