EL PAPA EN ÁFRICA

JUSTO GARCÍA TURZA Domingo, 15 septiembre 2019, 23:25

¿Cuántos de ustedes, amigos lectores, saben que el Papa Francisco ha pasado en África buena parte de la semana que ayer concluyó? Creo que habrán sido muy pocos, dado que las televisiones generalistas, y en concreto la TV1 que es la pública que pagamos todos y la que yo más veo, han dedicado la totalidad de sus informativos al juicio iniciado a la asesina presunta del niño Gabriel, 'el pescaíto', como cariñosamente lo llamaban sus padres. Yo recé mucho por el chavalito y su familia, pero darle tanta bola a la cosa me parece una pasada. Otros asuntos que ocupan el minutado de nuestras televisiones son la muerte de Camilo Sesto -he rezado por él, yo también tarareé sus canciones en mi mocedad-, la muerte de nuestra mejor esquiadora hasta el día de hoy, la buena marcha de nuestra selección de baloncesto, la lluvia intensa sobre la Península y ya la repera, los líos intencionados y buscados entre PSOE y Podemos para la nueva investidura, que ya aburren hasta a las ovejas.

Del viaje del Papa muy poco, por no decir nada. Sin embargo, desde un punto de vista puramente profesional, coherente y abierto es un auténtico notición. Me van a permitir que de alguna manera intente yo cubrir este vacío informativo.

El Papa ha recalado en Mozambique, Madagascar y en las islas Mauricio, tres países que se las traen por distintos y a la vez graves motivos, prevaleciendo el de la pobreza, el atraso social, la corrupción y la falta de paz. Por cierto que en este último país el Papa visitó en plan privado un santuario muy peculiar de la isla, dedicado a un misionero francés, el P. Laval, que a mediados del siglo XIX evangelizó con tanto entusiasmo a los esclavos que consiguió para ellos la libertad, fundó numerosos hospitales y escuelas hasta el punto de que Francisco lo calificó como «una persona a la que el amor a Cristo y a los pobres le marcó toda su vida». Todos los 9 de septiembre, fecha de la muerte de este santo misionero, la isla celebra su fiesta nacional.

El Papa volvió a Roma el pasado martes 10. Yo destacaría los eventos siguientes. En Mozambique denunció la corrupción que se da en el país e invitó a la población a superar los rencores de la guerra. Ya se ve que en todos los sitios cuecen habas. En la capital del país participó en un encuentro interreligioso con miles de jóvenes a los que alabó por su alegría de vivir. Un detalle curioso y simpático: en Mozambique regalaron al Papa un báculo -esa especie de cayado que lleva el obispo en las ceremonias solemnes- confeccionado con las tablas de una casa destruida por el ciclón Idai, el más devastador de los que se tiene constancia en África.

En Madagascar, el Papa celebró una misa que yo tuve oportunidad de ver en la Trece a la que asistió un millón de personas. ¿Cómo puede no ser noticia una misa con un millón de personas? La participación de la gente me llamó poderosamente la atención. Allí todo era alegría, cantos, danzas, muchos niños, muchísimos jóvenes, muchos abuelos y abuelas, ataviados todas ellas y todos ellos con vestimentas del más variado colorido. Yo no me quedé hasta el final, pero al Papa se le veía muy animado, sonriente, gozoso delante de toda aquella multitud abigarrada y entusiasta. He de decir que lo que más me ha impactado a mí de esta visita papal al continente africano ha sido una reunión que mantuvo Francisco con los obispos de Madagascar a los que animó a entregarse en la atención de los pobres. Es un país cuya tierra es muy rica y en el que hay mucha pobreza, con una desigualdad y una corrupción muy llamativas. Les dijo el Papa «que fueran sembradores de paz y esperanza, con esfuerzo y entrega personal, sabiendo que para que lo sembrado germine y produzca frutos de trigo abundante (buenas obras) hace falta esfuerzo y entrega personal. Aunque ustedes se cansen, no bajen los brazos. Hay que saber esperar, amar el trabajo que se les ha encomendado. Conozcan bien esta tierra en la que han de sembrar. No toleren que nadie les obligue a relegar la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional».

El paso del Papa Francisco por esta región africana del Océano Índico ha sido de verdad un soplo de aire fresco, el soplo del espíritu de Dios que tanto bien hace a los hombres.