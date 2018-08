«Si hay una palabra que define mi estado es la felicidad» P.G.M. LOGROÑO. Lunes, 27 agosto 2018, 00:10

«Si hay una palabra que define mi estado ahora mismo es la felicidad. No sabría expresar mejor lo que siento después de lo que ha sucedido en el ruedo», declaraba ayer el diestro riojano antes de abandonar su cuartel general bilbaíno antes de emprender rumbo a Arnedo. «Tengo una barbaridad de mensajes en el teléfono. Me va a ser imposible responder a tanta gente y a tantos amigos que me han felicitado. Estoy muy agradecido al público de Bilbao, a todos los aficionados que llegaron de cualquier parte de España, de Francia y especialmente a toda la gente de Arnedo y del resto de La Rioja».

El torero de Arnedo recibió varios mensajes de figuras de época como son Curro Romero y Santiago Martín 'El Viti': «Les admiro mucho, han estado muy pendientes durante estos meses y la verdad es que también se han mostrado muy felices por lo vivido». Urdiales también reparó en la salida por la puerta grande: «Era increíble la cantidad de gente que había; me han enseñado fotos y es alucinante. Me han pasado cosas preciosas como dos chicos que se presentaron en el hotel y me decían que habían venido desde Málaga sólo para verme. No se puede explicar todo lo que he sentido; ha sido muy grande y muy íntimo».

Su apoderado, Luis Miguel Villalpando, lo tenía claro: «Hemos tomado este año una decisión dura pero teníamos que ser consecuentes con la trayectoria de Diego. Le he visto cómo estaba en el campo y no tenía dudas de que podía pasar lo que ha sucedido. Ahora se abre una nueva etapa. Eso está claro», manifestó.