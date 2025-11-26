LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece un hombre de 59 años en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
Logo Patrocinio
Juan José Ortega posa ante sus cuadros, en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía. Irene Jadraque/Sadé Visual

Exposición | Logroño

Paisajes del Iregua que emocionan

Tras años ausente en museos y galerías de la capital, el artista logroñés Juan José Ortega expone 'Lejos del ruido' en Fundación Caja Rioja Gran Vía, hasta el 12 de diciembre

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:12

Comenta

En 'Lejos del ruido', el pintor Juan José Ortega (Logroño, 1959) nos propone alejarnos del ruido mundanal y del que zumba en el interior de ... nuestros cerebros. Y para ello, nada como habitar los paisajes de su exposición, inaugurada este martes en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía y abierta hasta el próximo 12 de diciembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales
  2. 2 El edificio de Medicina de la UR costará 32 millones de euros
  3. 3 Fallece un hombre de 59 años en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  4. 4 La Rioja mantiene su estatus en el firmamento Michelin
  5. 5 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  6. 6 Un autónomo logroñés consigue el perdón de una deuda de 84.382 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad
  7. 7 La Rioja clama por la unidad contra la violencia machista
  8. 8 La PAU 2026 se celebrará en La Rioja los días 2, 3 y 4 de junio
  9. 9 Herida una mujer tras atropellar a una vaca en Ezcaray
  10. 10 Infante deja la Dirección General de Calidad Ambiental para ocupar la gerencia del Consorcio de Aguas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Paisajes del Iregua que emocionan

Paisajes del Iregua que emocionan