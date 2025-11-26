Paisajes del Iregua que emocionan

En 'Lejos del ruido', el pintor Juan José Ortega (Logroño, 1959) nos propone alejarnos del ruido mundanal y del que zumba en el interior de ... nuestros cerebros. Y para ello, nada como habitar los paisajes de su exposición, inaugurada este martes en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía y abierta hasta el próximo 12 de diciembre.

Son veintidós escenarios atravesados por las diferentes estaciones del año y captados en el río Iregua y sus alrededores, en parajes muy próximos a su estudio de trabajo. Por ellos transita a menudo Ortega calzado con sus botas altas de pescador y la cámara fotográfica al cuello. «Tengo el taller muy cerca del río y salgo continuamente, a veces como el cazador, y hago miles de fotografías que son mi archivo para luego crear las obras. Este entorno viene a ser para mí como Giverny para Monet, aunque sin necesidad de desviar ríos ni nada, con lo cual es estupendo», nos comenta.

Distintos escenarios, gamas cromáticas y formatos conviven en esta muestra, que transita entre frondosos hayedos, campos nevados, troncos desnudos, remansos de agua... Entre paisajes que transmiten serenidad, frescor, silencio... y, sobre todo, que emocionan.

El artista nos invita a reparar en varios lienzos con predominio del color verde. «Es porque durante una etapa bastante larga solo trabajé con tonos neutros, con blancos y grises, y la paleta al final se automatiza. Así que me obligué a hacer esta serie de naturalezas en verano para trabajar los verdes, una gama que a mí me resulta complicada». En estos rincones verdosos, el río Iregua se brinda como espejo para duplicar la vegetación en cada lienzo.

Detalles de la exposición 'Lejos del ruido'. Irene Jadraque/Sadé Visual

Veterano del oficio, Ortega pinta con maestría pero sin artificios. Prescinde incluso de cualquier elemento que sobresalga o distraiga en sus cuadros. «Si hay algo que rompe, perturba o a donde se va la mirada, eso no funciona –explica–, y hay que quitarlo o hay que poner todo a favor de eso que sobresale».

Nos habla también de la evolución de su trabajo, «antes más impresionista, de pincelada más suelta y mucho más rápida en la ejecución». Ahora más meditada y meticulosa, y donde emplea las texturas con maestría a partir del óleo, tierras y resinas.

Pero entre texturas, luz y composición, los tres aspectos más reconocibles de su obra, no tiene prioridades. «Es un todo», zanja la cuestión.

Ausente desde 2010

«No sé si elijo el paisaje o el paisaje me elige a mí», se cuestiona Ortega, quien sí tiene claro lo que pretende con cada uno de ellos: «Intento transmitir la emoción que me generan estos paisajes, que llegue a lo íntimo del visitante que los contempla».

La oportunidad no es fácil de encontrar, dado que últimamente Juan José Ortega no se prodiga mucho en museos ni galerías riojanos. De hecho, la última vez que expuso en Logroño fue en el año 2010, en La Bene, donde compartió la muestra 'Transitar' con el escultor Óscar Cenzano.

Ahora, Fundación Caja Rioja lo recupera y acoge hasta el día 12 de diciembre en su centro de Gran Vía, donde sus paisajes se pueden visitar de lunes a sábado, de 18.00 a 21.00 horas.