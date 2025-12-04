LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Álvaro Morón (Logroño, 2005) posa junto a su obra, en la sala pequeña de exposiciones de la Esdir. Gobierno La Rioja

Los otros paisajes de Álvaro Morón

El joven artista logroñés expone en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Esdir), hasta el 6 de enero, una poética y conceptual instalación escultórica titulada 'Beber teja dota de cuerpo a la cal'

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:50

Un territorio, el Alto Najerilla, enmarca el proyecto artístico desarrollado por Álvaro Morón (Logroño, 2005) durante el último año y medio, gracias a uno de ... los Premios de Profesionalización logrado en la XL Muestra de Arte Joven, que promueve el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ). Han sido meses de investigación y trabajo –tutorizados por el artista y profesor Carlos Rosales– que ahora se concretan en la exposición 'Beber teja dota de cuerpo a la cal', instalada en la sala pequeña de la Esdir hasta el próximo 6 de enero.

