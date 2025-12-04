Los otros paisajes de Álvaro Morón

Un territorio, el Alto Najerilla, enmarca el proyecto artístico desarrollado por Álvaro Morón (Logroño, 2005) durante el último año y medio, gracias a uno de ... los Premios de Profesionalización logrado en la XL Muestra de Arte Joven, que promueve el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ). Han sido meses de investigación y trabajo –tutorizados por el artista y profesor Carlos Rosales– que ahora se concretan en la exposición 'Beber teja dota de cuerpo a la cal', instalada en la sala pequeña de la Esdir hasta el próximo 6 de enero.

Allí, varias instalaciones escultóricas recrean paisajes calizos y mapas espeleológicos de Cova Calera (Villavelayo), estos últimos modelados con resinas transparentes que trasladan al espectador al imaginario del agua y al reflejo de la luz en los charcos de las cuevas.

Precisamente el agua y su efecto sobre la cal y el barro sustentan la propuesta de Morón, cuyos primeros trabajos de campo se enfocaron en procesos de artesanía como tejas, morteros u hornos de ese entorno serrano, para luego centrarse en sus cuevas. «Empiezo entonces –explica Morón– a establecer conexiones y sinergias entre esos procesos artesanales con los procesos geológicos». Y a fantasear con ideas como la de permeabilizar las cuevas del Alto Najerilla, lo que supondría un crecimiento diferente de sus estalactitas y estalagmitas.

Ampliar Detalle de las piezas de resina, que emulan topografías de cuevas. G.L.R.

La intención final de este joven artista logroñés con 'Beber teja...' es la de «generar en el espectador la posibilidad de afrontar el paisaje desde un prisma más post-natural, desdibujando esa frontera que tenemos establecida entre la cultura y la naturaleza, cuyos límites son bastante irreales y débiles». explica. Así se expresaba este jueves durante la inauguración de su exposición, acto en el que ha estado arropado por el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, y la directora de la Esdir, Mónica Yoldi.

Tan conceptual como poética, la propuesta de Álvaro Morón se materializa en una instalación escultórica y se prolonga en el propio catálogo de la muestra, una pieza más y una herramienta para conocer el trabajo de campo, las ideas e intenciones de este joven artista riojano, que actualmente cursa Bellas Artes en Madrid y acaba de exponer en La Lonja.