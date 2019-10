Un auténtico todoterreno es Lai, un perro que, junto a su dueño, Eduardo Gamarra, no solo practica canicross sino que completa carreras de montaña y marchas senderistas como la de 'Hoyos de Iregua'. Eso sí, una mala información de un grupo ajeno a la carrera que comía en un merendero del Achichuelo desvió a dueño y mascota por la carretera cuando el trazado iba junto al arroyo, aunque apenas un kilómetro después los dos llegaron igualmente al último punto de control para sellar su acreditación.

«Ha sido muy bonito, hemos podido ver un mar de nubes por debajo cuando estábamos en lo alto de Vinuesa. Hacía años que no pasaba por allí», describía entusiasmado Eduardo. Lai, al llegar al tercer avituallamiento, se tumbó a la sombra, pero no parecía estar demasiado cansado: «En las subidas iba por delante él y me esperaba como diciendo: '¡Pero vamos!'». Hacía 25 años que Eduardo no participaba en la Marcha 'Hoyos de Iregua' y ayer la completó con su perro, «porque hace mucha compañía» y «al principio, con un chaval de 74 años».

Juan Antonio Martínez, de Logroño, y Félix Martínez, de Murillo de Río Leza, no son hermanos sino «conocidos en esta marcha» y dieron buena cuenta del último avituallamiento. Asiduos al evento senderista, comentaban que este ha sido «el recorrido más bonito» de cuantos había hecho, dieciséis ediciones entre los dos. A uno le encantó la Hoya Mayor, y a otro, el Castillo de Vinuesa. «El paisaje está muy seco pero el día ha salido fabuloso. A mí me gusta el monte, andar y sufrir un poquito», confesaba Juan Antonio. Y Félix declaró, sin dejar de pensar en el trabajo: «Siempre que puedo, vengo, aunque son malas fechas, coincide siempre con vendimias».