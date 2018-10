El padre de Nadia asegura que la niña sigue en riesgo de muerte Fernando Blanco y Margarita Garau, los padres de Nadia, ayer, durante el juicio en Lérida. :: a. Ropero / efe Fernando Blanco y Margarita Garau declaran ante el tribunal de la Audiencia de Lérida que no trataron de hacerse ricos a costa de su hija R. C. LÉRIDA. Miércoles, 3 octubre 2018, 00:20

Ni trataron de hacerse ricos pidiendo ayuda a los ciudadanos para pagar los costosos tratamientos médicos en el extranjero para su hija Nadia Nerea ni la niña está a salvo de la enfermedad que padece. Esta fue la línea de defensa de Fernando Blanco y Margarita Garau, padres de la pequeña, que se sentaron ayer en el banquillo de los acusados para ser juzgados en la Audiencia Provincial de Lérida por un delito de estafa por el que el fiscal les pide a cada uno cinco años de cárcel.

Blanco, a preguntas del Ministerio Público, insistió en que Nadia está «en riesgo inminente de muerte», dado que todos los tratamientos a los que dice que la ha sometido no han dado resultado. Según explicó, tuvo que recurrir a la solidad de los ciudadanos tras haberse gastado los 660.000 euros que tenía ahorrados del dinero que había ganado con su tienda de vinos en la localidad ilerdense de Fígols i Alinyà y por medio de las conferencias que impartía.

Cuando se quedó sin capital para esos supuestos tratamientos, fundó en 2009 la Asociación Nadia Nerea para la Tricotiodistrofia y Enfermedades Raras de Baleares y comenzó el recorrido por platós de televisión y medios de comunicación para apelar a la solidaridad. La entidad comenzó a centralizar los donativos para que la pequeña fuera atendida fuera de España. El padre afirmó que los médicos españoles no sabían cómo tratar la afección que, por otra parte, no es mortal. Un extremo que el padre trató de rebatir durante el juicio.

El fiscal inquirió a Fernando Blanco por el monto total recaudado, dinero que el acusado no supo cuantificar, pero que el acusador cifró en más de un millón de euros. Tampoco precisó qué tipo de médicos trataron a la niña, su nombre, especialidad o centro al que acudieron.

Sin embargo, Blanco sí repasó los viajes que hizo al extranjero con su hija a ciudades como Houston (EE UU) o París. En la primera dijo que el tratamiento de la pequeña tenía un coste de 50.000 euros. En el caso de la capital francesa, el acusado detalló que su hija fue intervenida durante horas para sacarle genes, mediante una punción en la nuca, que luego fueron manipulados en el laboratorio antes de volver a introducirlos en el cuerpo de la pequeña.

El fiscal cuestionó tales extremos y preguntó a Blanco si en 2013, en lugar de haber viajado a Houston, no se había ido con su mujer de vacaciones a Mallorca. El acusado dijo que no recordaba la fecha, pero que sí se había desplazado a la ciudad estadounidense para que su hija fuera tratada en varios centros médicos. Tampoco precisó si los 50.000 euros del tratamiento en Houston fueron finalmente invertidos en un coche. Sí reconoció que compró un vehículo que puso a nombre de la Asociación Nadia Nerea para desplazarse con la niña hasta las consultas de los especialistas.

Vuelos privados

Según el fiscal, no constan detalles de que padre e hija hubiesen salido de España, sobre lo que él alegó que lo hicieron desde Francia o Turquía en vuelos privados. Apuntó también que su mujer no viajaba con ellos, porque si hubiese sabido cómo era intervenida la pequeña «no me hubiera dejado hacérselo».

Por su parte, Margarita Garau explicó al tribunal que dejó todo en manos de su marido y que no les acompañaba en los viajes porque tiene «pánico a volar». Sí apuntó que Nadia no tiene pasaporte.

Durante la sesión, el presidente del tribunal rechazó la petición del abogado de Blanco para que su cliente, actualmente en prisión provisional, fuera alojado bajo custodia policial en un hotel de Lérida.