Corona de flores

En el epílogo de este libro hondo y luminoso, Gueorgui Gospodínov revela el mandato nietzscheano que se propuso seguir mientras lo escribía: ser trascendental y ... ligero. La anotación funciona como una cortesía. El lector cierra el volumen con el misterio resuelto: es justo eso, la profundidad sin patetismo, la aceptación sin reproche, el dolor sin solemnidad, lo que transforma el texto sobre la muerte del padre en una miniatura perfecta.

'El jardinero y la muerte' comienza con un final: el de la vida de un hombre alto, duro e ingenioso que incluyó en el léxico familiar una frase que terminará poniéndose a prueba: «No hay nada que temer». Su viaje a la «montaña sin magia del cáncer» comienza con un dolor en la espalda que todos achacan al exceso de trabajo en el jardín de la casa del pueblo en el que es feliz cultivando flores y hortalizas. El texto se organiza en capítulos muy breves, de apenas un par de páginas. Gospodínov traza en ellos círculos en torno a la enfermedad y la muerte de su padre, «aquel Atlas que sostenía en sus hombros toneladas de pasado», retrocediendo en busca de los recuerdos compartidos y saltando al futuro del duelo, donde el hijo, ya instalado en la cincuentena, descubre que el mundo es de pronto un lugar en el que no tiene «a quien pedir ayuda».

Todo se cuenta de un modo directo, sencillo y significativo. Las horas más duras se mezclan con las anécdotas mil veces repetidas. La semblanza del padre se alterna con la descripción de la nueva orfandad del hijo. La reflexión filosófica o poética es interrumpida por el detalle cotidiano, que puede tener que ver con la ropa heredada, los protocolos del covid o los futbolistas predilectos. Eso hace que el libro se construya con una naturalidad clásica, un poco sobre la marcha, como haciéndose a un lado para no estorbar en lo importante, que tiene que ver con un hijo sentado junto a la cama de su padre.

«Quería acompañarle al menos hasta la puerta, hasta donde dejan llegar a los vivos», escribe Gospodínov. Y con un padre que en su lecho de muerte no se preocupa de decir grandes frases, sino que les recuerda a los suyos que tengan a mano su carné de identidad porque lo van a necesitar. Además de trascendental y ligero, estamos ante un texto elegante, algo que no abunda en el subgénero de las memorias del duelo. Al final del libro, el autor visita el jardín de la casa del pueblo y avisa a las plantas y los frutales de que su padre ya no está, pero les indica que no deben afligirse y pueden seguir floreciendo. Más difícil es explicarle al perro 'Dzhako' que su amo no regresará esta vez de la ciudad. Incluso en sus páginas más oscuras, late algo en este libro decidido a enfrentarse a la oscuridad.