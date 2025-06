Holika marca tendencias

Tres amigas, tres looks. Lorena, eligió top y falda blanca con un cinturón ancho; Patricia, un 'total black' con complementos y Miriam, un look roquero con short denim y top con brillantes y cadenas.

¿Cuáles son los 'outfits' que han arrasado en Holika? Las botas 'cowboy', las prendas metalizadas, las transparencias y el 'brilli brilli' han sido clave en los looks de muchas de las 'holikers' que han disfrutado del festival de música urbana y que acaba este sábado con tanto calor como ganas de exprimir al máximo la última fiesta. «Cuantos más brillos haya, más me gusta», decía Marine, una joven francesa que acudía a los conciertos con pegatinas de brillantes hasta en las trenzas. «Me las hicieron en un hotel, estando de vacaciones», precisaba sobre el peinado.

Elegir el 'outfit' más afín y rompedor llevó también su tiempo para algunos jóvenes. «Miré por TikTok y vi que para los festivales se llevaban vestidos largos y blancos, pero como de largo no quería ir, al final entré en Shein y vi la falda, el top y el cinturón (ancho) que llevó», describía Lorena, que se había desplazado desde Logroño con Patricia y Miriam. La primera, con un look 'total black', de short, body y botas altas, se inspiró «de un chica, muy de mi rollo, que subió (a redes sociales) todo 'outfits' de festivales de verano». «Le he puesto unos complementos para animarlo al ser todo Negro», añadía. Miriam, sin embargo, se mostraba «más 'roquerita'». «Era fácil elegir porque siempre me ha gustado más el negro y el 'brilli brill', así que lo tenía muy claro», decía la joven con shorts denim desgastados, un top crop con brillantes y cadenas, y botines.

Por otro lado, entre los holikers triunfan este año las equipaciones, como las camisetas de equipos de fútbol juveniles de localidades de Navarra, La Rioja y País Vasco. «Son del Ablitas», indicaban orgullosos un grupo de chavales de esta localidad navarra.

Marine, de Francia: «Cuantos más brillos haya (en el look), más me gusta»

Tampoco faltaron quienes eligieron dejar claro que bien estaban con el Real Madrid o con el Barsa. O que de llevar la camiseta de un jugador tenía que ser la de Lamine Yamal. Bermudas cargo, alguna que otra trenza y camisetas oversize se hicieron hueco en los looks de los chavales. Y como accesorio estrella; las gafas de pantalla, que lo mismo sirvían para ver a Lucho RK a las seis de la tarde que a Timmy Trumpet a las dos de la mañana.

Sandalias y zapatillas han sido la principal apuesta para no parar de bailar en los conciertos de Duki, Ozuna y el resto. Aunque las cuñas de esparto no podían faltar en un festival de La Rioja, donde la alpargata es también uno de los productos de identidad. Y las de la firma calagurritana 'Star Love', con sus llamativos lazos flúor, no fallaron en esta cita musical que ha marcado tendencia para este verano.

Circo romano

Con el cartel de este sábado, del que los djs Dimitri Vegas & Like Mike son los principales artistas, se dapor terminado el séptimo capítulo del festival de Calahorra, que en esta edición ha sido más romano que nunca. Y es que Holika ha cambiado por la mañana a las estrellas del reguetón, el trap y la música electrónica por gladiadores y bailarinas. La plaza de toros de Calahorra se ha convertido así en un auténtico circo romano, donde se han celebrado luchas de gladiadores y hasta carreras de cuadrigas. Todo un espectáculo aderezado con armas reales, fuego y pirotecnia para calentar la última jornada.

