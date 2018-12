La Orquesta Sinfónica de La Rioja actúa en Riojafórum junto a Emanuel Abbühl El músico suizo, especialista en el oboe, interpretará obras de Mozart, Strauss y Brahms LA RIOJA LOGROÑO. Sábado, 15 diciembre 2018, 00:31

La Orquesta Sinfónica de La Rioja, dirigida por Jesús Echevarría, ofrece hoy un concierto especial, en el que participa el músico suizo Emanuel Abbühl, especialista en el oboe, y en el que interpretará obras de Mozart, Strauss y Brahms. La actuación, que se celebra en Riojafórum, contará con unos 80 músicos sobre el escenario.

El solista internacional Emanuel Abbühl ha sido primer oboe con la Basel Symphony Orchestra (Suiza), Rotterdams Philharmonic Orchestra (Holanda) y con la London Symphony Orchestra (Reino Unido); ha sido profesor en The Academy of Music en Rotterdam y la Royal Academy of Music en Londres y, actualmente, es catedrático de oboe en las universidades de música de Mannheim en Alemania y Basilea en Suiza.

En la primera parte del concierto de hoy se interpretará la ópera Idomeneo Ballet Music, uno de los primeros trabajos de Wolfgang Amadeus Mozart, así como el concierto para oboe y pequeña orquesta en re mayor de Richard Strauss.

La segunda parte se centrará en la sinfonía número 2 en re mayor de Johannes Brahms, que abrirá el Allegro non troppo y cerrará el Allegro con spirito.

Además, el concierto tendrá como guinda con la actuación del Coro de la Escolanía de La Rioja, que dirige Elvira Guarás.

Las entradas están a la venta al precio de 20 euros en el patio de butacas y 15 euros en anfiteatro, en las librerías Santos Ochoa, aunque también se podrán comprar hoy mismo, en las taquillas de Riojafórum.