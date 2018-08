«Estoy orgullosa de haber sobrevivido» Musa de Tarantino y víctima de Harvey Weinstein, estrena 'Blackwood', dirigida por el español Rodrigo Cortés Uma Thurman Actriz MARÍA ESTÉVEZ LOS ÁNGELES. Jueves, 2 agosto 2018, 00:20

Uma Thurman es una actriz distinta, musa del cine de Tarantino en los 90 y que representa a la perfección la mujer del siglo XXI. Su personaje de Mia Wallace en 'Pulp Fiction' se ha convertido en una de las imágenes más representativas de la cultura pop. Pero detrás de su fachada de mujer icono, se esconde una madre a quien le faltan horas para llevar a cabo su rutina y que vio su carrera marchitarse por la presión de Harvey Weinstein, como ella misma expuso en una carta firmada en el New York Times. Tratando de regresar del olvido, la actriz estrena en España 'Blackwood', la nueva película de Rodrigo Cortés, donde comparte protagonismo con Anna Sophia Robb.

-¿Está contenta de regresar al cine?

-Estoy encantada de trabajar con Rodrigo Cortés, aunque la película sea una pesadilla para los protagonistas. Es una rara joya.

-¿Ha pasado ese momento decisivo de muchas actrices, que ven su carrera desde una perspectiva diferente?

-Por supuesto. He pasado mucho tiempo sin trabajar. Ahora pienso desde la perspectiva de mi hija, que está empezando en esta profesión. A mí me hace feliz verla dar sus primeros pasos en la industria, aunque, como madre, siento miedo. No solo por mi hija, sino por las hijas de todos, es necesario el diálogo que se está creando sobre el maltrato a las mujeres. Hay que acabar con la represión del talento. Creo que las mujeres necesitamos ofrecer nuestro talento en toda su extensión. Como mujer que ha trabajado toda su vida, desde los 15 años, mi propia forma de entender el feminismo fue desde mi intento y mi lucha por lograr el triunfo. Vengo de Massachusetts, sin lazos o relaciones con el negocio del cine, por supuesto que no fue un viaje seguro, pero fue uno en el que emprendí y puedo sentirme orgullosa de lo que he conseguido, de haber sobrevivido. Sin embargo, no niego los altibajos de mi carrera. Últimamente he estado más centrada en mi familia, y ahora estoy contenta de volver a disfrutar de mi lado creativo.

-¿Qué le atrajo del guión de 'Blackwood'?

-Rodrigo es un director que admiro y Ann, una gran compañera de viaje, me pareció interesante participar en el proyecto

-Uno tiene que luchar por ser reconocido en cualquier trabajo, pero en Hollywood mucho más...

-Es cierto, pero aunque uno trate de conseguir el reconocimiento durante años, es posible que no lo consiga mientras a otros lo sientan en una mesa y al día siguiente ya son admirados. En esta profesión hay que tener suerte. Es una carrera donde la imagen y el ego van de la mano para conseguir el éxito. Lo importante es no detenerse, no frustrarse, apostar por disfrutar y amar el trabajo. Para mí es divertido que, cada vez que hago una película, todo el mundo me pregunte si me sorprende cómo el publico responde a mi trabajo. Supongo que tengo un gusto ecléctico, no suelo hacer películas normales. Me gusta actuar dentro de géneros distintos y sorprender a todo el mundo. Tal vez algo bueno sale de mi trabajo.

-¿En qué género se siente más cómoda?

-Lo que más me gusta es la variedad. Cambiar constantemente, no repetirme. No quiero encasillarme en un género o en un estilo de personaje. Me aburre repetirme porque siento que me limita.

-¿Cree que en la vida con tener amor es suficiente?

-Sí, claro, sin duda lo pienso. Todos consideramos el amor como lo más importante en la vida. Luchamos por tenerlo, poseerlo. Desde el amor de un perro hasta el amor de los hijos, o el de la pareja o tu suegra, es algo que todo el mundo necesita.

-¿Qué retos enfrenta como mujer en estos momentos?

-Mi preocupación son mis hijos. Ese es el mayor reto que tengo en la vida ahora. Sin duda ellos son mi prioridad, pero una madre no puede olvidarse de sí misma. No les ayuda a ellos que estés a su servicio y no pienses en ti. Es muy importante mantener un mundo creativo, un mundo personal y ser capaz de pode r ofrecer algo distinto que sea importante, y no que todo radique en ellos.