El Orfeón Logroñés reivindica el patrimonio sonoro riojano en la gira 'La Rioja canta'

Este próximo fin de semana, el Orfeón Logroñés se embarca en una pequeña gira que le llevará a Calahorra, Logroño y Haro con las melodías más emblemáticas de nuestro repertorio musical. 'La Rioja canta' da título a este ciclo de tres conciertos en los que esta formación, bajo la dirección de Ion Brătescu y con el acompañamiento al piano de Germán Barrio, reivindica la tradición coral riojana.

El Orfeón ofrecerá un recorrido por himnos, canciones populares, villancicos e himnos locales. Desde piezas profundamente arraigadas como el 'Himno a la Virgen de Valvanera', 'Mi Patrona' o 'La Rioja existe', hasta melodías tradicionales recuperadas como 'La tarara riojana', 'La Carrasquilla' o 'La Rioja, tierra hermosa'. El concierto también incluye piezas dedicadas a cada municipio anfitrión –como 'Calahorra d'antano', 'Himno a Logroño' o 'Ya estamos en Haro– y culmina con el emotivo bis 'La Rioja Canta', convertido ya en himno para la agrupación.

La gira comienza este viernes, 28 de noviembre, en Calahorra con el concierto en la iglesia de los Santos Mártires a las 20.00 horas. El día 29, el Orfeón Logroñés estará en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) de Logroño (19.00 horas y con entrada a 5 euros), y el domingo actúa en la basílica de la Virgen de la Vega de Haro (17.00 horas).