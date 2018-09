Orden de prisión para el exdirector del Niemeyer por riesgo de fuga La Audiencia de Asturias pide búsqueda y puesta a disposición judicial de Natalio Grueso ante la celebración del juicio por irregularidades contables CRISTINA DEL RÍO AVILÉS. Jueves, 20 septiembre 2018, 23:39

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias decretó ayer el ingreso en prisión comunicada y sin fianza «por riesgo de fuga» de Natalio Grueso, principal acusado en el juicio por las supuestas irregularidades contables en el Centro Niemeyer de Avilés, del que fue director, y cuyo comienzo está señalado para el lunes 24. La sala dio así un golpe de efecto ante el esperpéntico devenir de un caso que en el último mes y medio ha registrado las renuncias sucesivas de dos letrados a defender al principal encausado. La primera, la de Pelayo Mijares, fue admitida. La segunda está aún por ver. Sobre todo después de que la sala recalcara que el juicio se celebrará del 24 de septiembre al 11 de octubre.

La decisión de decretar el ingreso en prisión de Grueso se adoptó después de que los repetidos intentos por comunicarse con él fueran infructuosos. Según el auto judicial, el 31 de julio el tribunal citó al gestor cultural el 7 de agosto para la práctica de una serie de diligencias tras la renuncia de su primer abogado. Pelayo Mijares, que llevó el caso desde el principio, renunció el 27 de julio por «discrepancias irreconciliables» con su cliente.

Agentes de la Policía Judicial trataron de contactar con Grueso en su domicilio madrileño. No fue posible hacerle llegar la citación «por hallarse en ignorado paradero». A pesar de ello, Grueso compareció el 13 de agosto ante el tribunal para la práctica de la diligencia y facilitó como domicilio una dirección en Oviedo. «En este domicilio se ha intentado su citación para el juicio oral con resultado negativo, porque no se halla en él, indicando el portero del edificio que no reside allí desde hace unos siete años y la vivienda está vacía», apunta el escrito.

La sala interpreta que el acusado «ha facilitado hasta dos domicilios distintos que no se corresponden con ninguno que sea suyo» con la intención de «sustraerse a la acción de la justicia (...), lo cual determina la conveniencia de que se adopte la medida cautelar de prisión» al amparo de la Ley de Enjuicimiento Criminal.

Del auto dictado ayer por la sala presidida por Javier Domínguez Begega se extrae la determinación de cumplir con la agenda prevista y celebrar el juicio a partir del día 24. Para ello no solo Natalio Grueso tendría que ser localizado y detenido, sino que la sala tendría que rechazar la renuncia del abogado asignado en el turno de oficio en agosto, José René Alperi.

De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias informó ayer de que la Sección Tercera no había recibido la comunicación oficial de renuncia del letrado de oficio, «por lo que el comienzo del juicio señalado para el día 24 de septiembre a las 9:30 horas se mantiene por el momento conforme a lo notificado a las partes». En esa comunicación se adjuntaban los escritos y las providencias dictadas tanto por la Sala de Vacaciones de la Audiencia Provincial como por la Sección Tercera con las notificaciones realizadas al nuevo letrado, que «tuvo habilitado todo el mes de agosto para acceder a las actuaciones y a primeros de septiembre se le volvió a recordar tal circunstancia».