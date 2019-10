SIN OPCIONES EN LA ÚLTIMA

Diego Urdiales cerró su temporada ayer en el III Festival pro Fundación Víctor Barrio en Villaseca de La Sagra (Toledo). Este festejo lo organiza cada año la periodista Raquel Sanz, viuda del torero desaparecido, con el fin de obtener fondos para financiar las actividades de promoción de la tauromaquia entre los jóvenes en memoria de su marido, tal y como hizo en la pasada Feria de San Mateo el 21 de septiembre en la plaza Martínez Flamarique en un evento en el que se dieron cita cientos de jóvenes. Todos los diestros actuantes (Eugenio de Mora, Diego Urdiales, Manuel Escribano, Álvaro Lorenzo y el novillero Marcos Garcigrande) hicieron el paseíllo de forma desinteresada, pagando el importe de las reses y las cuadrillas. Y la realidad es que al torero de Arnedo no le acompañó ni una brizna de suerte porque le correspondió en el sorteo un astado de la ganadería de Los Candiles, bajo, terciado y de irreprochables hechuras que no le dio las más mínimas opciones. Sencillamente no veía y se venía cruzado a los engaños desde que apareció en la arena. Costó un mundo fijarlo en los compases iniciales en el capote y en banderillas hizo pasar un quinario a las cuadrillas. Se metía por dentro y cuando pasaba, al segundo lance se iba directo a por la anatomía del diestro. Las cuadrillas vieron el paño y solicitaron al presidente la devolución del astado por burriciego. En el caballo empeoró su condición y en banderillas se puso sencillamente imposible. La cara de Urdiales reflejó su enorme decepción porque el diestro riojano siente devoción personal por Raquel Sanz y no iba a poder corresponder con su arte al esfuerzo y entrega por la tauromaquia. Ni brindó el toro en una tarde que tenía aire de fiesta. Urdiales se puso en redondo con el toro y en la segunda embestida hizo directamente por él. El público pidió insistentemente la devolución del morlaco al palco y ahí terminó todo tras despenarlo de una estocada. No pudo hacer más y el público lo despidió con una enorme ovación.